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【第五波疫情】滙豐新增13家分行暫停服務　遍布港九新界不同地區

Hot Talk 10:19 2022/03/03

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【第五波疫情】滙豐新增13家分行暫停服務　遍布港九新界不同地區

滙豐公布，由於有職員確診感染新冠病毒，13家分行由即日（3月3日）起暫停服務，直至另行通知（詳情請參閱下表） 。有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

以下行分行於33日起暫停營業
名稱
地址
確診員工於分行/室最後上班日期
彌敦道378號分行
彌敦道378號地下B號舖
31
銅鑼灣分行
及卓越理財中心
銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場2期地庫B1舖、地下G08舖及1
228日、32
中環卓越理財中心
中環皇后大道中29號地庫及閣樓
32
熙華大廈分行
及卓越理財中心
灣仔軒尼詩道71-85熙華大廈地下
222日、31
合和中心分行
及卓越理財中心
灣仔皇后大道東183號合和中心
22A號舖
31
紅磡分行
及卓越理財中心
紅磡馬頭圍道37-39號紅磡商業中心地下
228
K11 Atelier滙豐財富管理中心
尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside， K11 Atelier 9樓01，06-08室
228
九龍灣分行
及卓越理財中心
九龍灣宏照道33號國際交易中心地下06，08，10，11，12A12B號舖
32
九龍城分行及卓越理財中心
九龍城福佬村道181A
31
馬鞍山分行
及卓越理財中心
馬鞍山西沙路628號新港城中心22601-04號舖
32
上環分行
及卓越理財中心
德輔道中293-301號粵海投資大廈
地下A
32
德福花園分行
及卓越理財中心
九龍灣德福廣場1GP16號舖
32
西寶城分行
及卓越理財中心
  
西環卑路乍街8號西寶城地下
低層1-3號舖
32

 

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

相關文章：【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）

 

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