【第五波疫情】滙豐新增13家分行暫停服務　遍布港九新界不同地區

上一篇文章
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間 一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
滙豐公布，由於有職員確診感染新冠病毒，13家分行由即日（3月3日）起暫停服務，直至另行通知（詳情請參閱下表） 。有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。
|
名稱
|
地址
|
確診員工於分行/辦公室最後上班日期
|
彌敦道378號分行
|
彌敦道378號地下B號舖
|
3月1日
|
銅鑼灣分行
及卓越理財中心
|
銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場2期地庫B1舖、地下G08舖及1樓
|
2月28日、3月2日
|
中環卓越理財中心
|
中環皇后大道中29號地庫及閣樓
|
3月2日
|
熙華大廈分行
及卓越理財中心
|
灣仔軒尼詩道71-85熙華大廈地下
|
2月22日、3月1日
|
合和中心分行
及卓越理財中心
|
灣仔皇后大道東183號合和中心
2樓2A號舖
|
3月1日
|
紅磡分行
及卓越理財中心
|
紅磡馬頭圍道37-39號紅磡商業中心地下
|
2月28日
|
K11 Atelier滙豐財富管理中心
|
尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside， K11 Atelier 9樓01，06-08室
|
2月28日
|
九龍灣分行
及卓越理財中心
|
九龍灣宏照道33號國際交易中心地下06，08，10，11，12A及12B號舖
|
3月2日
|
九龍城分行及卓越理財中心
|
九龍城福佬村道18號1樓A舖
|
3月1日
|
馬鞍山分行
及卓越理財中心
|
馬鞍山西沙路628號新港城中心2樓2601-04號舖
|
3月2日
|
上環分行
及卓越理財中心
|
德輔道中293-301號粵海投資大廈
地下A舖
|
3月2日
|
德福花園分行
及卓越理財中心
|
九龍灣德福廣場1期G座P16號舖
|
3月2日
|
西寶城分行
及卓越理財中心
|
西環卑路乍街8號西寶城地下
低層1-3號舖
|
3月2日
相關文章：【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間 一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）