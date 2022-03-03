【第五波疫情】滙豐新增13家分行暫停服務　遍布港九新界不同地區

滙豐公布，由於有職員確診感染新冠病毒，13家分行由即日（3月3日）起暫停服務，直至另行通知（詳情請參閱下表） 。有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。