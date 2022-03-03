【烏克蘭】PayPal加入制裁行動　停止接受俄羅斯新用戶

▲ PayPal表示，自俄烏戰事爆發以來，已積極協助進行非營利性的籌款活動，支持烏克蘭的人道主義救援工作。（法新社）

信用卡公司Visa、Mastercard和American Express，以及電子支付平台Apple Pay和Google Pay，早前已就俄羅斯及烏克蘭的戰事，對多間俄羅斯金融機構推行制裁措施。電子支付平台Pay Pal日前亦宣布加入制裁行動，停止接受俄羅斯的新用戶。

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只允許俄用戶進行跨境交易

PayPal表示，現時已停止接受俄羅斯的新用戶，並只允許俄羅斯用戶進行跨境交易。不過，烏克蘭數碼轉型部副部長Alexander Bornyakov就呼籲，PayPal應採取更全面的制裁行動，包括完全關閉在俄羅斯的Pay Pal服務。

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據《彭博》報道，烏克蘭政府亦向PayPal請求幫助募集捐款，為烏克蘭武裝部隊籌集資金。PayPal表示，自俄烏戰事爆發以來，已積極協助進行非營利性的籌款活動，支持烏克蘭的人道主義救援工作。PayPal亦指出，正通過跨境交易和其用於國際匯款的Xoom服務來支援烏克蘭用戶。

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責任編輯：陳卓賢