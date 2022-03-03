▲ 【香港經濟】IHS Markit香港PMI上月跌至42.9、創22個月最大跌幅 供應鏈瓶頸更嚴重

本港第五波疫情衝擊下，政府再收緊社交距離限制措施，私營經濟加快收縮，新增訂單、出口及商業信心再受影響，海外訂單亦放緩，致本港2月份IHS Markit香港採購經理指數（PMI）繼續處於50的榮衰線之下，由1月份的48.9，降至42.9，創下2020年4月以來最大跌幅。

企業新增產量與訂單量連續兩個月急跌，而且第五波疫情持續惡化下，跌速亦見劇，連同內地出口訂單也受影響，2月份跌幅擴大。因此企業減省人手，並緊縮採購活動，導致庫存水平下降。

隨新訂單明顯縮單，企業積壓工作量連續兩個月急跌，錄得2020年7月以來最大跌幅。相對於1月，第五波疫情令供應鏈瓶頸更為嚴重，產品交貨時間持續拖長，私營企業歸咎於航運及供應商延誤。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan指，第五波疫情持續擴散，加上新一輪防疫措施，導致香港私營經濟急劇收縮，倒退程度為2020年下行以來最急，有私營企業為穩定銷售而減價，反映在供應鏈瓶頸更趨嚴重、盈利壓力更沉重，新一波情令私營企業更受打壓，並對勞動市場產生影響。

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