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【香港經濟】IHS Markit香港PMI上月跌至42.9、創22個月最大跌幅　供應鏈瓶頸更嚴重

宏觀解讀 09:56 2022/03/03

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【香港經濟】IHS Markit香港PMI上月跌至42.9、創22個月最大跌幅　供應鏈瓶頸更嚴重

本港第五波疫情衝擊下，政府再收緊社交距離限制措施，私營經濟加快收縮，新增訂單、出口及商業信心再受影響，海外訂單亦放緩，致本港2月份IHS Markit香港採購經理指數（PMI）繼續處於50的榮衰線之下，由1月份的48.9，降至42.9，創下2020年4月以來最大跌幅。

美銀降香港今年GDP預測至1.6%　最悲觀疫情次季末才見頂【下一頁】

企業新增產量與訂單量連續兩個月急跌，而且第五波疫情持續惡化下，跌速亦見劇，連同內地出口訂單也受影響，2月份跌幅擴大。因此企業減省人手，並緊縮採購活動，導致庫存水平下降。

隨新訂單明顯縮單，企業積壓工作量連續兩個月急跌，錄得2020年7月以來最大跌幅。相對於1月，第五波疫情令供應鏈瓶頸更為嚴重，產品交貨時間持續拖長，私營企業歸咎於航運及供應商延誤。

大摩再降本港GDP增長預估至1%【下一頁】

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan指，第五波疫情持續擴散，加上新一輪防疫措施，導致香港私營經濟急劇收縮，倒退程度為2020年下行以來最急，有私營企業為穩定銷售而減價，反映在供應鏈瓶頸更趨嚴重、盈利壓力更沉重，新一波情令私營企業更受打壓，並對勞動市場產生影響。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

相關文章：【香港經濟】新世界鄭志剛：港人擅長打「逆境波」經濟有條件V型反彈　下半年樓價料升5%至10%

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