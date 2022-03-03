【Amazon】實體店銷售增長不及預期　亞馬遜將關閉68間實體店

▲ 鑑於實體店的銷售增長不及預期，亞馬遜宣布將關閉所有書店（Amazon Books ）、四星級商店（4-star） 和快閃店。（Amazon官網截圖）

電商巨頭亞馬遜（Amazon）近年推出了一系列實體店概念，從超市、書店到快閃店（Pop-up store）等，試圖通過實體店來展示其網店暢銷產品，以融合其線上及線下業務。不過，鑑於實體店的銷售增長不及預期，亞馬遜宣布將關閉所有書店（Amazon Books ）、四星級商店（4-star） 和快閃店。

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亞馬遜表示，未來的實體店策略將把重心放在雜貨店及為其他零售商店，這個決定將影響美國及英國共 68 間實體店，包括書店、四星級商店和快閃店，而關店日期將因地點而異。據彭博報道，受影響的員工將安排其他職務，但選擇不留任的亦可獲得遣散費，惟亞馬遜拒絕透露有多少員工受到影響。

2021年銷售額不及2018年

據悉，亞馬遜是次關閉實體店，是由於實體店的銷售增長明顯落後於整體零售業務，其於2021年的銷售額均低於2018年。

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亞馬遜強調，該公司仍然致力建立長期的實體零售概念和技術，並列舉了最近推出的Style商店，這也是首次涉足實體服裝店。此外，也將繼續專注其Amazon Fresh和Whole Foods Market雜貨店、Amazon Go便利店，並會積極推廣其Just Walk Out無人收銀技術。

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責任編輯：陳卓賢