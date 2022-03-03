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【港股市況】恒生指數開市後升逾百點、科指曾跌穿5000點　創科績後升逾一成、濠賭股造好（不斷更新）

股市 09:44 2022/03/03

分享：

港股市況不斷更新

美股隔晚造好，道指收市升596點，港股今早反彈高開近百點。恒生指數開報22434點，升90點。滙豐 （00005） 反彈逾2%；ATM偏軟跌0.1%至0.5%，申洲國際 （02313） 跌近15%破底。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

財經日誌：

    點擊圖片放大

即市走勢：

【09：43】俄鋁 （00486） 今早破底低見3.23元後，最新反彈倒升近半成，高見3.81元。

【09：42】科指一度跌穿5000點，低見4992點創新低，最新跌0.2%，報5005點。

【09：39】恒指開市後升幅擴大至約153點，報22497點。

【09：38】中石油 （00857） 升逾1%，破頂高見4.33元；中海油 （00883） 升逾2%，破頂高見10.64元；中石化 （00386） 升1%，高見3.9元。

【09：35】創科 （00669） 升幅擴大至逾13%，高見141.6元。

【09：32】銀娛 （00027） 升逾3%；金沙 （01928） 升逾半成。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 升逾3%；澳博 （00880） 升逾2%。

【09：27】【業績｜藍籌】創科開市彈高8%　去年多賺37.2%、有信心今年可取得雙位數字增長

【09：22】恒生指數開報22434點，升90點。滙豐 （00005） 反彈逾2%；ATM偏軟跌0.1%至0.5%，申洲國際 （02313） 跌近15%破底。

【盈警】申洲國際料去年少賺最少31%　多地生產基地停運

【09：14】期指開報22320點，升5點。

【09：10】【光伏股】福萊特玻璃擬斥資約60億建光伏項目　警告或造成現金流壓力

【09：04】恒指黑期升約119點，報22461點。道指期貨跌20點，報33871點。

【08：45】【盈喜盈警】味千去年扭虧為盈　料去年純利500萬至4000萬元人民幣

【08：44】【生科股】科濟藥業CT041獲藥監局同意進入確證性II期臨床試驗

【07：45】港股ADR收報22479點，升132點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報53.22元，較港收市價高2.02元或3.9%；騰訊 （00700） ADR折合報421.58元，較港收市價低1.82元或0.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.97元，較港收市價低0.93元或0.9%。

更多港股ADR及中概股收市：

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    +3
    +2

【07：30】聯儲局主席鮑威爾指烏克蘭局勢令美國經濟前景高度不確定，故傾向建議3月加息0.25厘，但未給出縮表時間。俄烏新一輪談判議題包括停火，利好股市氣氛，道指一度飇718點，道指收市升596點或1.79%，報33891點；標指升80點或1.86%，報4386點；納指升219點或1.62%，報13752點。

即睇美股收市：

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 美股 恒生指數

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