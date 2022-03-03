【港股市況】恒生指數半日反彈109點、科指跌穿5000點　滙豐反彈3%、ATM向下美團跌3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚造好，道指收市升596點，港股今早反彈高開近百點。恒生指數開報22434點，升90點，其後反覆向好，恒生指數半日升109點，報22453點，成交651億元。金融股反彈，滙豐 （00005） 升逾3%；創科 （00669） 績後升一成；ATM逆市向下，美團 （03690） 跌逾3%。

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財經日誌：

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重點新聞：

【香港經濟】IHS Markit香港PMI上月跌至42.9、創22個月最大跌幅 供應鏈瓶頸更嚴重

即市走勢：

【12：10】【小禁足概念股】HKTVmall：正面對前所未有的營運壓力 已付款訂單有可能被取消

【12：08】【業績│收租股】九龍倉置業去年基礎淨盈利減少13%、末期息0.64元 海港城商場收入跌7%

【12：00】恒生指數半日升109點，報22453點，成交651億元。金融股反彈，滙豐 （00005） 升逾3%；創科 （00669） 績後升一成；ATM逆市向下，美團 （03690） 跌逾3%。

【11：42】港股中午收市前，美團 （03690） 跌3.5%，騰訊 （00700） 跌1.7%；阿里巴巴 （09988） 跌0.4%，恒指升約75點，報22419點，科指跌1.4%，報4944點。

【11：31】上證半日升0.1%；深證跌0.7%；創業板指跌0.9%。

【11：22】【大行報告】大摩：創科收入目標緩解增長減速憂慮 惟下調目標價至170元

【11：20】恒指最新升近100點，報22440點，升96點。

【11：15】快手 （01024） 跌5%，低見76.8元。

【11：01】汽車股跌幅擴大，吉利 （00175） 跌逾4%，破底低見13.58元；比亞迪 （01211） 跌3%；長汽 （02333） 跌逾6%，破底低見14.5元；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【10：59】內房股造好，中海外 （00688） 升近3%；潤地 （01109） 升逾3%；碧桂園 （02007） 升2%；雅居樂 （03383） 升逾5%；融創 （01918） 升逾3%；世茂 （00813） 升逾2%。

【10：52】【烏克蘭戰爭】俄鋁連跌3日後終反彈14% 鐵貨亦升7%收復過去兩日失地

【10：43】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至3%，低見231.6元。

【10：39】九置 （01997） 績後造好，股價升逾3%，高見36元。

【10：36】中遠海控 （01919） 最新升半成，高見16.72元。

【10：30】大市最新升逾百點，報22502點，升158點。科指跌0.4%，報4994點。

【10：23】煤炭股造好，兗礦能源 （01171） 再升逾7%，破頂高見22.75元；神華 （01088） 升逾4%，破頂高見22.85元；中煤 （01898） 升6%，高見5.45元。另外，兗煤澳大利亞 （03668） 升兩成，破頂高見49.4元。

【10：22】俄鋁 （00486） 反彈幅度進一步擴大，最新升21%，高見4.28元。

【10：21】滙豐 （00005） 最新升逾3%，高見52.95元。

【10：17】俄鋁 （00486） 反彈幅擴大至17%，高見4.06元。

【10：15】汽車股向下，吉利 （00175） 跌逾3%，破底低見13.7元；比亞迪 （01211） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌4%，破底低見14.9元；廣汽 （02238） 跌0.8%。

【10：11】藥明生物 （02269） 逆市跌半成，低見62.6元。

【10：08】【盈喜】映客升幅收窄至3% 料去年稅後淨利潤增近1倍至約4億元人民幣

【09：57】美團 （03690） 跌幅擴大至3%，騰訊 （00700） 跌1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.8%，大市升幅收窄至近40點，報22384點，科指跌近1%，報4966點。

【09：55】金融股反彈，渣打 （02888） 升近4%，高見54.8元；滙豐 （00005） 升逾2%，高見52.7元。

【09：52】舜宇 （02382） 逆市再跌逾2%，低見160元。

【09：49】【烏克蘭戰爭】兗煤澳大利亞再爆升2成續創新高 路透：內地煤商或減俄羅斯進口

【09：47】中國2月財新服務業PMI為50.2，低於預期的50.7及前值的51.4。

【09：45】阿里巴巴 （09988） 偏軟跌0.2%；騰訊 （00700） 跌0.8%；美團 （03690） 跌逾1%。

【阿里巴巴9988】郭樹清：螞蟻集團整改還未結束 自查基本完成

【09：43】俄鋁 （00486） 今早破底低見3.23元後，最新反彈倒升近半成，高見3.81元。

【09：42】科指一度跌穿5000點，低見4992點創新低，最新跌0.2%，報5005點。

【09：39】恒指開市後升幅擴大至約153點，報22497點。

【09：38】中石油 （00857） 升逾1%，破頂高見4.33元；中海油 （00883） 升逾2%，破頂高見10.64元；中石化 （00386） 升1%，高見3.9元。

【09：35】創科 （00669） 升幅擴大至逾13%，高見141.6元。

【09：32】銀娛 （00027） 升逾3%；金沙 （01928） 升逾半成。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 升逾3%；澳博 （00880） 升逾2%。

【09：27】【業績｜藍籌】創科開市彈高8% 去年多賺37.2%、有信心今年可取得雙位數字增長

【09：22】恒生指數開報22434點，升90點。滙豐 （00005） 反彈逾2%；ATM偏軟跌0.1%至0.5%，申洲國際 （02313） 跌近15%破底。

【盈警】申洲國際料去年少賺最少31% 多地生產基地停運

【09：14】期指開報22320點，升5點。

【09：10】【光伏股】福萊特玻璃擬斥資約60億建光伏項目 警告或造成現金流壓力

【09：04】恒指黑期升約119點，報22461點。道指期貨跌20點，報33871點。

【08：45】【盈喜盈警】味千去年扭虧為盈 料去年純利500萬至4000萬元人民幣

【08：44】【生科股】科濟藥業CT041獲藥監局同意進入確證性II期臨床試驗

【07：45】港股ADR收報22479點，升132點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報53.22元，較港收市價高2.02元或3.9%；騰訊 （00700） ADR折合報421.58元，較港收市價低1.82元或0.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.97元，較港收市價低0.93元或0.9%。

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾指烏克蘭局勢令美國經濟前景高度不確定，故傾向建議3月加息0.25厘，但未給出縮表時間。俄烏新一輪談判議題包括停火，利好股市氣氛，道指一度飇718點，道指收市升596點或1.79%，報33891點；標指升80點或1.86%，報4386點；納指升219點或1.62%，報13752點。

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責任編輯：梁浩碩