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【光伏股】福萊特玻璃擬斥資約60億建光伏項目　警告或造成現金流壓力

股市 09:33 2022/03/03

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【光伏股】福萊特玻璃擬斥資約60億建光伏項目　或造成現金流壓力

光伏股福萊特玻璃 （06865） 擬興建6座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項目，斥資約60億元人民幣。公司表明是次計劃投資總金額較大，其項目投資建設可能會對公司現金流造成壓力，而建設進度和成本又存在不確定性，提醒投資者注意投資風險。

福萊特玻璃現升近2.5%，報33.15元。

福萊特玻璃表示，為了響應習近平總書記「碳達峰、碳中和」的新能源發展規劃目標，保障超薄 光伏玻璃產能供應，滿足大尺寸光伏組件市場需求，根據公司戰略發展需要，昨日（2日）公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了《關於全資子公司南通福萊特投資建設6座日熔化量 1200 噸光伏組件玻璃項目的議案》，總投資約60億元人民幣。

公司指，是次投資是應對光伏組件大尺寸化的市場需求以及為雙玻組件的市場滲透提供產能保障；同時，也有利於公司借助大窯爐的成本優勢和差異化產品定位，搶抓光伏玻璃市場發展機遇，進一步提高光伏玻璃市場份額。

或對現金流造成壓力

不過，公司指，是次計劃投資總金額較大，其項目投資建設可能會對公司現金流造成壓力，公司將統籌資金安排，合理確定資金來源、支付方式、支付安排等， 確保該項目順利實施。同時，這項目建設將在未來根據市場情況逐步分期實施，投資影響因素較多， 進度存在不確定性；建設週期較長，實施進度存在一定不確定性，亦存在建設成本高於預期成本的風險。

公司又表示，若下游需求未及預期，或市場情況發生重大變化，該項目可能存在經濟效益未及預期的風險。公司提請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

分兩期建成　首期料將明年點火

是次投資的6座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項目由公司全資子公司南通福萊特在江蘇省南通市通州灣示範區分二期建設實施。一期項目為建設4座日熔化量1200噸光伏組件玻璃產線及配套加工生產線；二期項目為建設2座日熔化量1200噸光伏組件玻璃產線及配套加工生產線。一期項目的預計點火時間為2023年二期項目的預計點火時間為2024年。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

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編輯：姚卓然

港股 經濟 碳中和 新能源 福萊特玻璃（06865） 習近平

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