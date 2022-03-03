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【生科股】科濟藥業CT041獲藥監局同意進入確證性II期臨床試驗

股市 08:44 2022/03/03

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科濟藥業 （02171） 宣布，中國藥監局(NMPA)藥品審評中心(CDE)同意CT041進入確證性II期臨床試驗，主要治療既往接受過至少二線治療失敗的Claudin18.2 (CLDN18.2)表達陽性的晚期胃癌╱食管胃結合部腺癌 (GC/GEJ)。

公司指，該試驗是一項在中國進行的隨機對照、多中心的臨床試驗，旨在評估CT041治療晚期胃癌╱食管胃結合部腺癌的有效性和安全性，對照組為研究者選擇的標準治療。該試驗計劃招募約150名患者，以無進展生存期(PFS)為主要終點。

CT041為全球首個且唯一進入到確證性II期臨床試驗的用於治療實體瘤的CAR-T細胞候選產品。CT041是一種潛在全球同類首創的、靶向CLDN18.2蛋白質的自體CAR-T細胞候 選產品，用於治療CLDN18.2陽性實體瘤，主要治療胃癌╱食管胃結合部腺癌及胰腺癌。

今年1月， CT041被美國FDA授予「再生醫學先進療法」(RMAT)認定用於治療CLDN18.2陽性 的晚期胃癌╱ 食管胃結合部腺癌。科濟藥業亦擬於2022年在北美啟動關鍵2期臨床試驗。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

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編制：姚卓然

港股 治療 生物科技 科濟藥業－B（02171） 生物科技股 胃癌

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