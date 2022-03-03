▲ 【美企業績】Snowflake上季收入符合預期 首季收入料增8成、惟盤後曾重挫3成

「股神」巴菲特有份投資的雲數據公司Snowflake（美：SNOW）上季收入符合市場預期，截至1月底止第4季度，收入按年升101%至3.838億元，勝市場預期的3.726億元。可是，Snowflake盤後一度急挫30%，現跌22%，報206.5元。

Snowflake稱，截至1月底止第4季度，收入按年升101%至3.838億元，勝市場預期的3.726億元，而產品收入增長102%至3.59億美元。虧損1.32億美元，較前一年度同期虧損金額1.99億元低。每股經調整虧損0.43美元，較前一年度同期的0.7美元為少。邊際利潤率為70%，低於市場預期的70.9%。

公司目前有5944名客戶，其中184名在過去12個月貢獻多於100萬美元的產品收入。淨收入客戶保留率為178%。剩餘履約價值（Remaining performance obligations）按年增99%至26億美元。

集團估計，2023財年首季產品收入增長介乎79%至81%，至3.83億至3.88億美元，與市場預期的增長78%相近；經營利潤率為-2%，較上季的5%為低。而2023年度收入指引增幅料介乎65%至67%，至18.8億元至19億元。

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編輯：姚卓然