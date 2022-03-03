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【美企業績】股神持股雲數據商Snowflake上季收入按年增1倍　股價早段照跌15%

股市 22:51 2022/03/03

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【美企業績】Snowflake上季收入符合預期　首季收入料增8成、惟盤後曾重挫3成

「股神」巴菲特有份投資的雲數據公司Snowflake（美：SNOW）昨公布季績。Snowflake截至1月底止第4季度，收入按年升101%至3.838億美元，大致符預期，惟照創2019年以來最新增長。Snowflake周三盤後曾挫30%，周四正股早段跌15%，報223.8美元。

Snowflake稱，截至1月底止第4季度，收入按年升101%至3.838億美元，稍勝市場預期的3.726億元，而產品收入增長102%至3.59億美元。

Snowflake上季虧損1.32億美元，較前一年度同期虧損金額1.99億元低。每股經調整虧損0.43美元，較前一年度同期的0.7美元為少。邊際利潤率為70%，低於市場預期的70.9%。

公司目前有5944名客戶，其中184名在過去12個月貢獻多於100萬美元的產品收入。淨收入客戶保留率為178%。剩餘履約價值（Remaining performance obligations）按年增99%至26億美元。

集團估計，2023財年首季產品收入增長介乎79%至81%，至3.83億至3.88億美元，與市場預期的增長78%相近；經營利潤率為-2%，較上季的5%為低。

Snowflake 2023年度收入指引增幅料介乎65%至67%，即18.8億至19億美元。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

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編輯：姚卓然

美股 巴菲特 Snowflake（美：SNOW）

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