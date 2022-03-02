【SWIFT】歐盟公佈將7間俄銀剔出SWIFT　兩大能源出口相關銀行未遭制裁

▲ 歐盟正式公佈，會將7間俄羅斯銀行排除在SWIFT之外。

歐盟正式公佈，會將7間俄羅斯銀行排除在SWIFT之外。7間被SWIFT制裁的銀行分別是俄羅斯外貿銀行VTB、Bank Otrkitie、Novikombank、Promsvyazbank、Bank Rossiya、Sovcombank及VEB，這些銀行獲給予10日時間結束其SWIFT業務。

據外電報導，歐盟一位高級官員解釋，名單上的銀行是根據它們與俄羅斯政府間的關係，以及與今次俄烏戰爭的聯繫而選定。

值得留意的是，俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行Sberbank及Gazprombank則未有被列入SWIFT制裁名單，因為這兩間銀行是俄羅斯出口石油和天然氣時其他國家對俄的主要支付渠道。倘這兩大銀行同樣遭到制裁，勢將影響歐盟國家能源供應。

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