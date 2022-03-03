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【理財智慧】買危疾前要睇清楚 年期、保咩、claim幾次都要留意？

理財智慧 21:04 2022/03/03

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隨著新冠變種疫情愈來愈嚴重，最近每日以萬計人不幸染疫，政府也再一步廷長和收緊社交距離。同時，政府也因應疫情提高了防疫彈性，例如不再透過安心出行應用程式作通知、接受自我檢測的結果，避免因為強檢而聚會人流，減低傳播風險；內地也派員支援香港的疫情，希望香港早日抗疫成功。

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

中新冠受保嗎
現時市面上大部分的危疾產品，除非額外保障外，如果只是確診新冠疫情是不會作出任何賠償。在去年或前年有部分保險公司都會為確診者提供一筆過賠償，但現時都被取消。但如果因為罹患新冠而入院或送往深切治癒部治療的話，有部分保險是提供保障的，而相信日後「新冠」也可能會被列入危疾列表之一。

危疾價錢
同一間保險公司可以同時開賣超過三款危疾產品，市面最常見便是供25到30年具儲蓄成份的終身危疾，建議危疾保險「愈長愈好」，如果不幸在供款期間患上危疾，伸償後之後都不需要再支付保費，但仍有保障。現時市面上不少經紀都出現「比較PLAN」情況，但正如前面提及，有部分保號喜歡將個別癌症以列表展示、有部分保號以「癌症」作展示，因此不代表愈多愈好。購買危疾一定要留意可保範圍和賠償次數，愈貴的危疾對於早期的疾病，例如原位癌、自閉症都可以提供保障，相對較便宜的保障範圍會較少。
同時，也要留意賠償次數，早期推出的的危疾產品只有一次賠償；但現時危疾產品可以提供多次的賠償，那樣對於受保人提供更多的保障。最後要留意年期和續保到幾歲，最便宜的危疾便是不具儲畜成份的定期危疾，每五年或十年續保，愈年輕買愈便宜，但有部分也不可以續保到終身，因此購買前要留意。
生日前要買
危疾是愈年輕愈便宜，所有保險公司危疾產品最影響的主因使是年齡，身體狀況才是其次。因此可能同一個計劃因為相差一歲整個計劃的保費都相差幾千元，因此如果能力允許的話、生日又快到的話，在唱「生日快樂」前及早為自己買一份足夠的危疾保障。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

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撰文 : 陳佳恩

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強制檢測 產品 疫情 儲蓄 保險公司 危疾保險

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