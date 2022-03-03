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【理財智慧】點解小朋友愈早買醫保愈好 因為「已有而未知疾病」都有得保

理財智慧 19:36 2022/03/03

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不少人都覺得醫保是一樣非常「蝕底」的保險產品，可能買了一整年都未有機會索賠，但事實到底是否如此？如果到「出事」或身體出現狀況，到時可能想買都買不到，保險公司可能會要求加保費或增加不保事項，反而應該趁「身體健康」及早購買保險，正如現時如果不幸確診新冠，也要等痊疵後才受保。

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角


愈年輕買愈好
現時科學愈來愈昌明，特別是與情緒有病的疾病，令到好像每個都市人都有都市病。例如可能以前讀書班上都有幾個比較調皮的同學，但小時候對於什麼「自閉症」、「過度活躍症」都不了解，只知道同學比較調皮和不受控。反而科學發展，發現原來是一種「病」，甚至讀寫障礙、阿氏保加症等愈來愈多的「病」。
由於小朋友去到入學前，可能父母都沒察覺自己的小朋友有所不同，可能直到三歲上學後，老師覺得有不妥便會建議家長做檢查，如果小孩不幸確診患上「自閉症」、「過度活躍症」，對於買保險也有影響。有不少公司對於患有「自閉症」、「過度活躍症」的患者都拒絕受保，主要原因是認為是終生疾病無法根治，因此如果及早為子女買一份醫保，起碼可以令他們受保，因為以自願醫保產品為例，包括「已有而未知疾病」和「保證續保」。假如他日不幸被診斷為上面提及的情緒病都有一份保障。
醫保如何才足夠？
市面有高端與普通醫療，認為年輕時可以先買份普及的醫保，到薪水愈高的時候再買一份高墊底費的高端醫療保就最安心，因為年輕時理應進出醫院機會較少，但隨著年紀愈大，醫療開支愈高，買一份醫保墊底再加一份大約25,000元墊底費的高端醫療，「小事」交由普通醫保、「大事」交給高端醫療。
自願醫保
為了減輕現時已經爆煲的醫療系統，政府在幾年前推出可以退稅自願醫保計劃，支付的保費可令用作退稅之用。在疫情期間，公立醫院的非緊急服務都暫停，如果不幸生病需要前往就醫，相信讀者都寧願去私家醫院都不希望「與病毒共存」。

 

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

 

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撰文 : 陳佳恩

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財務自由 疫情 經濟 情緒病 自願醫保 私家醫院 公立醫院 過度活躍症 保險產品 自閉症

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