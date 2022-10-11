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【SPAC IPO】Pisces Acquisition遞表　東建資管及焦樹閣為發起人、旨在收購大中華區新經濟企業

新股IPO 13:13 2022/10/11

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東建資產管理發起SPAC、遞上市申請　重點關注大中華區高增長「新經濟」公司

再有特殊目的上市公司（SPAC）在港遞交上市申請。由東建國際 （00329） 旗下的東建資產管理及焦樹閣發起的Pisces Acquisition遞交上市申請，招銀國際為獨家保薦人。

Pisces Acquisition計劃與一間或多間企業進行初步業務合併，物色目標將重點關注高增長「新經濟」行業的公司，例如大健康、新能源、新經濟消費與零售、先進科技等，且這些目標公司的業務重點在大中華區，或即將有業務拓展至大中華區。

集團於去年8月註冊成立，截至6月底止，並無生產任何收入，開支及流動負債為80.1萬元及759.5萬元，集團表示在併購交易完成前將不會有任何營運效益。

公司認為，現時大中華地區存在大量私募股權退出需求，為SPAC的併購交易帶來可觀經調整風險回報的良機。

發起人涉無線高管、港大及中大學者

該SPAC的發起人團隊，包括鼎暉投資聯合創始人兼總裁焦樹閣、電視廣播 （00511） 財務總監麥佑基、香港大學副校長申作軍，以及香港中文大學醫學院外科研究教授及和聲書院院長劉允怡等。

焦樹閣曾任蒙牛 （02319） 非執行董事、去年曾被《財富》評為最具影響力的30名投資人。

發起人東建資產管理主要從事資產管理及投資諮詢業務，專注於私募股權投資、固定收益及相關衍生產品、二級市場權益投資及其他投資。截至去年底，東建資產管理合共管理18個基金，單個基金規模最高接近5.58億美元。

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港股 經濟 基金 合併 特殊目的收購公司（SPAC） 電視廣播（00511） 香港大學 新經濟 香港中文大學 東建國際（00329）

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