【新股IPO】東建資產管理發起SPAC、遞上市申請　重點關注大中華區高增長「新經濟」公司

▲ 東建資產管理發起SPAC、遞上市申請 重點關注大中華區高增長「新經濟」公司

再有特殊目的上市公司（SPAC）在港遞交上市申請。由東建國際 （00329） 旗下的東建資產管理發起的Pisces Acquisition遞交上市申請，招銀國際為獨家保薦人。

Pisces Acquisition計劃與一間或多間企業進行初步業務合併，物色目標將重點關注高增長「新經濟」行業的公司，例如大健康、新能源、新經濟消費與零售、先進科技等，且這些目標公司的業務重點在大中華區，或即將有業務拓展至大中華區。

該SPAC的發起人團隊，包括鼎暉投資聯合創始人兼總裁焦樹閣、電視廣播 （00511） 財務總監麥佑基、香港大學副校長申作軍，以及香港中文大學醫學院外科研究教授及和聲書院院長劉允怡等。

公司認為，現時大中華地區存在大量私募股權退出需求，為SPAC的併購交易帶來可觀經調整風險回報的良機。

發起人東建資產管理主要從事資產管理及投資諮詢業務，專注於私募股權投資、固定收益及相關衍生產品、二級市場權益投資及其他投資。截至去年底，東建資產管理合共管理18個基金，單個基金規模最高接近5.58億美元。

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