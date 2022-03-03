【開市9點半】中銀保監透露螞蟻集團整改未結束　阿里巴巴100元攻防戰

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聯儲局主席鮑威爾昨表示，支持3月加息0.25厘，對大幅度加息持開放態度，「如果通帳率更高或持續高企，將準備在一次或多次會議上採取更激進的行動，將聯邦基金利率上調超過0.25厘。」，但未給出縮表明確時間，實現資產負債表正常化和緩衝，可能需要大約3年時間，將使資產負債表的規模與美國經濟相適應。

另外，中國銀保監會主席郭樹清表示，螞蟻集團自查基本完成，但整改還未結束，阿里巴巴 （09988） 料上演100元關攻守戰。

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港股ADR及美股收市情況：

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