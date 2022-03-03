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【開市9點半】中銀保監透露螞蟻集團整改未結束　阿里巴巴100元攻防戰

股市 06:45 2022/03/03

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聯儲局主席鮑威爾昨表示，支持3月加息0.25厘，對大幅度加息持開放態度，「如果通帳率更高或持續高企，將準備在一次或多次會議上採取更激進的行動，將聯邦基金利率上調超過0.25厘。」，但未給出縮表明確時間，實現資產負債表正常化和緩衝，可能需要大約3年時間，將使資產負債表的規模與美國經濟相適應。

另外，中國銀保監會主席郭樹清表示，螞蟻集團自查基本完成，但整改還未結束，阿里巴巴 （09988） 料上演100元關攻守戰。

重點新聞：

1.【聯儲局主席】鮑威爾：3月加息是合適　烏克蘭局勢對美國經濟影響高度不確定

2.【阿里巴巴9988】郭樹清：螞蟻集團整改還未結束　自查基本完成

3.【烏克蘭戰爭】施羅德：VIX指數升至近歷史高位　勇於入市回報比想像中好

4.【烏克蘭戰爭】富瑞：石油及食品價格上漲損害消費　或令全球經濟衰退

5.【烏克蘭戰爭】宏利投資管理：環球經濟上半年料陷入滯脹　年底前重返「舒適圈」的機會不大

6.【TSLA】拜登強調以電動車抗通脹時「厚此薄彼」　馬斯克：Tesla創造職位是通用、福特3倍

7.【業績｜藍籌】創科去年多賺37.2%末期息增22%　有信心今年可取得雙位數字增長

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9.【大行報告】野村：大家樂第四季同店銷售料跌至負數　降評級及目標價

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 阿里巴巴－SW（09988） 中國銀行保險監督管理委員會 郭樹清 阿里巴巴 加息 縮表 美國聯儲局 鮑威爾

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