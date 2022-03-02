  • 18°C
香港時間 : 2022303日 (四) 00:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】九巴超過2,000名員工未能執勤 周五起88條路線暫停服務

理財智慧 23:05 2022/03/02

分享：

載通（00062）旗下的九巴宣布，基於本港新冠疫情嚴峻，截至今日（2日）下午3時，九巴共超過2,000名員工，受防疫檢疫措施影響或檢測結果呈陽性而未能執勤，當中包括超過1,500名車務員工。營運人手大量缺勤下，經運輸署批准，九巴由本周五（4日）起，部分路線須暫停或維持有限度服務。

【青姐話】前方是絕路   希望在轉角

88條路線將會暫停服務，當中包括1條深宵路線、2條新型長途巴士路線、5條週末及假日服務的旅遊消閒路線、15條有替代巴士路線或與其他公共交通服務重疊的日間路線，以及65條特快/特別路線 （有關路線只於繁忙時段提供服務）。

46條路線則會維持有限度服務，當中包括5條有替代巴士路線或與其他公共交通服務重疊的部分日間路線、20條特快/特別路線（有關路線只於繁忙時段提供服務），以及21條深宵路線。

受影響路線列表：

    點擊圖片放大
    +2

九巴稱疫情持續惡化，感激乘客一直的信賴，由於預計未能上班的員工將繼續增加，對服務構成嚴重影響，為此對乘客構成不便，九巴謹此致歉，希望市民諒解。而為了保障員工和乘客的安全，九巴日前已要求每位前線員工，每天上班前進行快速抗原測試，並已加強巴士站、巴士車廂以及車廠的清潔消毒工作，並特別感謝政府提供足夠的快速抗原測試套裝，供前線員工作每日檢測。

乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴網頁及智能手機應用程式《App1933》查詢詳情。

【筍工推介】1823招聘客戶服務主管 月薪逾2.6萬元【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
疫情 運輸署 巴士 運輸 載通（00062） 九巴

下一篇文章

【第五波疫情】港鐵周五起調整八條路綫列車服務 候車時間會較現時延長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

鄧成波家族再拋售巨額物業　放售駱駝漆中心全幢
鄧成波家族再拋售巨額物業　放售駱駝漆中心全幢
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
受持續防疫措施等因素影響　「外派僱員宜居城市排行榜」中香港急跌19名
受持續防疫措施等因素影響　「外派僱員宜居城市排行榜」中香港急跌19名
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【第五波疫情】百佳超市全線調整營業時間 部分分店早至下午三點關門（附最新營業時間）
【第五波疫情】百佳超市全線調整營業時間 部分分店早至下午三點關門（附最新營業時間）
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款