【第五波疫情】九巴超過2,000名員工未能執勤 周五起88條路線暫停服務

載通（00062）旗下的九巴宣布，基於本港新冠疫情嚴峻，截至今日（2日）下午3時，九巴共超過2,000名員工，受防疫檢疫措施影響或檢測結果呈陽性而未能執勤，當中包括超過1,500名車務員工。營運人手大量缺勤下，經運輸署批准，九巴由本周五（4日）起，部分路線須暫停或維持有限度服務。

【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

88條路線將會暫停服務，當中包括1條深宵路線、2條新型長途巴士路線、5條週末及假日服務的旅遊消閒路線、15條有替代巴士路線或與其他公共交通服務重疊的日間路線，以及65條特快/特別路線 （有關路線只於繁忙時段提供服務）。

46條路線則會維持有限度服務，當中包括5條有替代巴士路線或與其他公共交通服務重疊的部分日間路線、20條特快/特別路線（有關路線只於繁忙時段提供服務），以及21條深宵路線。

受影響路線列表：

▼ 點擊圖片放大 +2

九巴稱疫情持續惡化，感激乘客一直的信賴，由於預計未能上班的員工將繼續增加，對服務構成嚴重影響，為此對乘客構成不便，九巴謹此致歉，希望市民諒解。而為了保障員工和乘客的安全，九巴日前已要求每位前線員工，每天上班前進行快速抗原測試，並已加強巴士站、巴士車廂以及車廠的清潔消毒工作，並特別感謝政府提供足夠的快速抗原測試套裝，供前線員工作每日檢測。

乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴網頁及智能手機應用程式《App1933》查詢詳情。

【筍工推介】1823招聘客戶服務主管 月薪逾2.6萬元【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文