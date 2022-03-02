【第五波疫情】港鐵周五起調整八條路綫列車服務 候車時間會較現時延長

港鐵（00066）今日（2日）宣佈，因疫情導致車務人手緊張，而且乘客人數大幅減少，將於本周五（4日）起，調整八條鐵路綫平日繁忙及非繁忙時段的列車服務，大部分乘客在繁忙及非繁忙時段的候車時間，會較現時延長約1至4分鐘。

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受影響的八條鐵路綫，包括東鐵綫、荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫、東涌綫及屯馬綫。至於東鐵綫於周末及公眾假期的列車班次亦會稍作調整。港鐵指乘客可利用《MTR Mobile》手機應用程式，查看列車服務最新資訊及列車到站時間。

班次調整詳情：

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港鐵透露，隨着近日疫情更趨嚴峻，2月下旬平日繁忙時段的港鐵乘客量，比去年12月銳減超 過一半，而同期周末及公眾假期的乘客量，更比去年12月減少約6成。

港鐵車務及維修員工以及承辦商人員的確診個案，累計至今已有約1,500宗，連同因被衛生防護中心列作密切接觸者或需接受強制檢測等而未能上班的個案，車務人手更趨緊絀，港鐵指有關情況對車務運作構成極大挑戰。

近日由於多名車長因染疫或被列作密切接觸者而需隔離及未能執勤，個別鐵路綫於繁忙時段的列車班次被迫調整。另外，亦有多個車站的客務中心，因為人手緊絀而需要間竭性關閉。

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責任編輯：嚴浩文