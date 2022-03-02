【第五波疫情】九巴暫停約兩成88條路線服務　因逾2千名員工未能執勤

▲ 九巴暫停約兩成88條路線服務 因逾2千名員工未能執勤

運輸署指九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士向運輸署申請新一輪縮減服務水平。而據九巴公佈，將有88條路線暫停服務，約佔其400多條巴士路線的兩成。

九巴指本港新冠疫情嚴峻，截至今日下午三時，九巴共超過2,000名員工受防疫檢疫措施影響或檢測結果呈陽性而未能執勤，當中包括超過1,500名車務員工。營運人手大量缺勤下，經運輸署批准，九巴由2022年3月4日（星期五）起，部分路線須暫停或維持有限度服務。

暫停服務的路線包括：

1條深宵路線；

2條新型長途巴士路線；

5條週末及假日服務的旅遊消閒路線；

15條有替代巴士路線或與其他公共交通服務重疊的日間路線；

65條特快/特別路線 （有關路線只於繁忙時段提供服務）

維持有限度服務路線包括：

5條有替代巴士路線或與其他公共交通服務重疊的部分日間路線；

20條特快/特別路線 （有關路線只於繁忙時段提供服務）；

21條深宵路線。

暫停服務巴士路線請按此查閱

運輸署周三表示，由於現時疫情嚴峻，感染人數及需接受隔離或檢疫的人數持續上升，嚴重影響各專營巴士公司的人手安排，加上政府實施的收緊社交距離措施令近日乘客量顯著下跌，九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士向運輸署申請新一輪縮減服務水平（其中包括暫停部分有其他替代公共交通服務的路線、只在假日提供服務的郊遊路線及通宵路線），以維持營運及資源調配安排。

運輸署：暫停共98條有其他替代公共交通服務的路線

運輸署考慮了專營巴士公司最新的車長缺勤情況，路線乘客量的下降幅度、載客率、可供乘客使用的替代公共交通服務，以及巴士公司資源的有效調配等因素，批准五間巴士公司在3月4日至16日期間調整服務，包括暫停共98條有其他替代公共交通服務的路線、5條只在假日提供服務的郊遊路線及1條通宵路線。



運輸署會繼續因應實際情況，與巴士公司保持緊密溝通，密切監察整體專營巴士服務，在維持配合乘客需求的原則下，以盡量減輕影響。

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