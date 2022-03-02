【疫苗通行證】中銀香港逾九成員工已接種兩劑疫苗　花旗近95％員工亦已接種

▲ 中銀香港逾九成員工已接種兩劑疫苗，花旗亦有近95％員工已接種疫苗。

金管局鼓勵銀行業界對員工實施疫苗通行證，多間銀行都表示已制定或正制定相關指引。中銀香港回覆本報查詢時指，逾九成員工已接種兩劑疫苗，花旗亦有近95％員工已接種疫苗。

中銀香港表示，該行一直全力配合做好防疫工作，持續鼓勵員工儘早接種疫苗。該行將按監管指引實施疫苗通行證，並正制定相關具體細節。為方便員工接種疫苗，去年已讓員工可按需要在工作時間內前往接種疫苗，當天不用上班。員工接種疫苗後如有需要，可留家休息，不扣除任何假期。同時，該行為接種疫苗的員工提供疫苗假期，員工每接種一劑疫苗後，均可獲得一天疫苗假期。目前，該行逾九成員工已接種兩劑疫苗。為配合社區疫苗接種計劃，中銀香港實施新措施，如員工需要攜帶子女及父母前往接種疫苗，可在工作時間內安排。

花旗回覆查詢時亦透露，該行正在敲定疫苗護照的實施細節，目前接近95％花旗香港員工已接種疫苗。

滙豐、恒生周三分別宣布，將於3月28日起就員工接種疫苗進入辦公室及分行作出安排，渣打亦會從4月1日起實施類似疫苗通行證的安排，各大銀行都未有要求顧客遵守有關安排。

金管局2月18日向銀行發通函，強烈鼓勵認可金融機構考慮參考政府及金融監管機構，按照自身結構及營運需要，實施要求員工進入工作場所時須持有疫苗通行證的做法。金管局指在有關安排下，員工進入工作場所前須提供最少接種一劑疫苗的證明，只有醫學原因不適合接種疫苗的員工才獲豁免，但須有有效醫學證明支持，而獲豁免員工仍須繼續接受定期檢測。金管局又要求認可金融機構在該份通函發出兩周內，即本周五（3月4日）或之前，通知金管局會否實施疫苗通行證及計劃實施日期。倘認可金融機構決定不實施疫苗通行證，須向金管局提供作出該決定的詳細原因。

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