【第五波疫情】新渡輪及富裕小輪四航線 本月3日起陸續停航

第五波疫情的確診數字仍處於上升期，公共交通服務營辦商均受到不同程度影響。珠江船務（00560）旗下新渡輪的「北角—紅磡」及「北角—九龍城」航線，以及富裕小輪的「中環—紅磡」航線，均於明天（3日）起停航，至於富裕小輪另一條「北角—觀塘－啟德」航線，則會於本月8日起停航，直至另行通知。

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新渡輪指新冠病毒疫情持續嚴峻，確診個案不斷上升，新渡輪員工需作檢測及隔離的規定影響員工的調配，致使未能提供正常服務，因此由本周四起須暫停北角來往紅磡及九龍城兩條航線。乘客可致電新渡輪顧客服務電話專線2131 8181、登入新渡輪網頁，或通過新渡輪手機應用程式查閱最新航班安排。

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富裕小輪對於停航安排造成的不便深表歉意，希望市民能夠理解，並將密切關注疫情的發展情況，並與運輸署就安全復航保持密切溝通，希望疫情盡快過去，再次提供服務。

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責任編輯：嚴浩文