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【ET開市直擊】港股創兩年新低 滙豐破底有冇力翻身？（附time code）

股市 10:42 2022/03/03

分享：

聯儲局主席鮑威爾表示，支持3月加息0.25厘，緩解市場對儲局會否因俄烏局勢而影響加息步伐的疑慮。滙豐 （00005） ADR造好，比本港上日收市價高近4%，有冇力翻身？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

Time code
00：20 - 港股今日焦點速覽　
01：29 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：18 - 亞太股市早段市況速報
03：57 - 港股上日市況速覽+北水盤路
05：27 - 恒指創兩年新低    港股未過危險期？
06：02 - 港股已穿雙底頸綫23500點    有機會再試低
07：23 - 油價急升    如談判膠著俄烏局勢對港股影響仍大
09：11 - 俄烏局勢僅港股第一關    加息放緩對滙豐 （00005） 不利
10：19 - 未見利好因素可對港股樂觀    未來幾日宜觀望不宜買貨
11：13 - 滙豐 （00005） 短綫有回升？加息炒作未消散
12：23 - 滙豐 （00005） 僅達市場預期下限、派息未明朗
13：10 - 滙豐 （00005） 首季佣金收入將大減    受累銀行分行關閉
14：31 - 買入滙豐 （00005） 要考慮防疫措施及業績表現
15：30 - 收租股、飲食股、專注本地業務銀行股受累疫情
16：30 - 觀眾問股：九倉 （01997） 見底未？打算博疫苗接種率九成會炒上點睇？
17：30 - 留意收租股租收未必受商戶銷量影響    真正問題在於投資物業減值
18：38 - 領展 （00823） 2020年業績受累投資物業減值    即使租收高仍虧損
20：14 - 九倉 （01997） 短期反彈要減磅？全民檢測過後留意業績
21：23 - 觀眾問股：收租股恒基 （00012） 、新地 （00016） 、信和 （00083） 、嘉里建設 （00683） 、太古地產 （01972） 、九倉 （01997） 疫情下會否錄得兩至三成跌幅？
24：20 - 三大原因兩會後A股跑贏港股：炒作貨幣政策寬鬆、政治敏感度低、不受累監管風險
27：08 - 未來3個月內A股跑贏港股    受惠國策推動經濟數據回暖
28：25 - 勿因通脹亂買貨   對沖通脹可考慮本港綠色債券
29：20 - 兩會今年主要穩經濟、高品質     基建、碳中和等受惠
30：40 - 基建股、水泥股可繼續留意
30：54 - 潛力股推介：海螺水泥 （00914）
33：22 - 港股開市市況速報
35：29 - ET個股推介：中交建 （18000）
39：44 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 、申洲國際 （02313） 面對的問題一樣？
42：43 - 觀眾問股：舜宇光學 （02382） 現價可買入？
44：16 - 觀眾問股：福耀玻璃 （03606） 38元有貨要止蝕？ 有機會下試33元？
46：33 - 恒指仍有1300點潛在跌幅    持貨要考慮減磅？
47：15 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 升穿溫傑目標價已止賺   回調多少可再入？
48：31 - 新「七小福」跟進：港交所 （00388） 、友邦 （01299） 短綫先等等
50：07 - 觀眾問股：A股ETF揀邊隻？ 南方明晟A50 （03003） 長綫跑贏A股指數可買入？
52：27 - 觀眾問股：中交建 （01800） 甚麼價位可買入？
54：39 - 觀眾問股：華潤水泥 （01313） 7.1元買入要換碼海螺水泥 （00914） 嗎？
56：42 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 168元買入怎操作？
1：00：14 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價可買入中長綫收息？ 止蝕位和上望多少？
1：01：16 - 高息股推介：GX恒生高股息率 （03110） 、華夏香港銀行股 （03143） 、三星高息房託 （03187） 、豐盛生活服務 （00331）
1：03：35 - 觀眾問股：快手 （01024） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、小鵬汽車 （09868） 點揀？  騰訊 （00700） 更可取？
1：05：23 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 商場租金、車務廣告收入大減對股價影響多大？
1：07：21 - 港股開市初段市況速報
1：07：51 - 財經日誌提提你

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*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

欄名 : ET開市直擊

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