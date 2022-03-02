【烏克蘭戰爭】俄羅斯警告第三次世界大戰將是「核戰」　歐洲股市、美股期貨暫微升　油價升近6%

▲ 俄羅斯與烏克蘭戰爭持續 環球股市油價不斷更新

俄羅斯與烏克蘭的衝突日漸升級，早前俄羅斯總統普京曾下令核威懾高度戒備，令市場擔憂戰爭可能進一步升級至「核戰」俄羅斯外交部長拉夫羅夫在接受外媒採訪時警告指，如果發生「第三次世界大戰」，將會是「毀滅性的核戰爭」。

另外，歐盟早前商議將七間俄羅斯銀行從SWIFT剔除，據報有關制裁將在10天內生效。

道指期貨暫升276點或0.83%；納指期貨升120點或0.86%。歐洲股市普遍微升，歐盟STOXX50升1.2%；法國CAC40指數升0.93%；法蘭克福DAX指數升0.52%。

紐約期油現升5.6%，報109.24美元；布蘭特原油升5.9%，報111.14美元；NBP天然氣期貨升近四成，報404.78美元，升39.6%。

俄羅斯軍隊早前已攻佔切爾諾貝利，控制包括隔離區、核廢料儲存設施等所有相關設備。國際原子能機構（IAEA）總幹事Rafael Grossi表示，根據評估，目前切爾諾貝利核電站的輻射水平仍然很低，不會造成危險。

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