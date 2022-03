【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】週末去行山唞唞氣 親子行山介紹第二回

疫情嚴峻,每日動輒數萬宗,相信不少打工仔已經居家工作。若身體情況許可,外出運動仍然是保持身體健康的上佳選擇,繼上期文章之後,在此介紹多四條親子路線,讓大家有時間時外出唞唞氣,同時呼吸新鮮空氣!

1.大帽山荃錦營地經蓮花山落元荃古道

元荃古道相信不少人都行過,若想簡單一點,帶同小朋友一齊行,可以選擇由大帽山郊野公園巴士站出發,這樣就可減少上山路段,頗為舒服。

若未有乾糧食水補給,可先到連姐小食亭入貨,再沿麥理浩徑九段反覆下山,再轉左朝蓮花山方向。途中會經過蓮花山公立學校舊址,有個長長的水泥滑梯可供遊玩。很快就到元荃古道,可以轉左經石龍拱落荃威花園,又或轉右往深井清快塘離開,全長約8-9公里,2-3小時可完成。

2.屯門黃金海岸上千島湖來回

千島湖是不少山友行山熱點,道路亦易認,若從黃金海岸出發,沿掃管笏村路去到尾上山,而不上麥理浩徑十段,這樣可減少行引水道繞來繞去,較為輕鬆,大約六公里左右到千島湖觀景台,美景盡入眼簾。回程若嫌同一路徑可選擇麥徑十段落,全程約11公里,大概需時3-4小時。

3. 鰂魚涌康柏郊遊徑上小馬山畢拿山

柏架山是不少跑友練習的好去處。今次路線頭半段路程上山為主,由鰂魚涌基利路經衞奕信徑/康柏郊遊徑上柏架山道,再轉入金督馳馬徑,要留意金督馳馬徑在柏架山道有數個入口,這次行的是鰂魚涌道緩跑徑,大家可以留意地圖尋找確實位置。跟著轉入小馬山橋上小馬山,去到近頂峰可飽覽港島、維港及九龍一帶。之後朝畢拿山峰前進,經過一輪樓梯落山到大風坳後,再沿柏架山道落山返回鰂魚涌。全長約9公里,2-2.5小時可完成。

4. 克頓道上山頂西高山再落薄扶林水塘/舊山頂道

從西環旭龢道近港大校長寓所入口出發,沿克頓道晨運徑山上頂,不用兩公里就可到山頂夏力道和盧吉道交界,沒有太多力氣就可直接左轉往盧吉道觀景台看港島景致,若仍有力的話,轉右上西高山,近黃昏有無敵日落相送。欣賞過後可選擇往薄扶林水塘方向落山,又或者舊山頂道返回中環金鐘亦可,十分方便。由港大出發上西高山,再經舊山頂道返回中環,差不多8公里左右,需時大約2-2.5小時。

近日見到疫情雖然嚴重,但亦無阻跑友們繼續戴口罩進行跑步練習,但記得要量力而為,這段時間或先以慢跑為主,行山亦是一個不錯選擇。在此繼續祝大家身體健康,參考近期網上金句:”Stay positive, test negative!”

作者 _Clayton Lauw (劉茸)簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

