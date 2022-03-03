  • 18°C
香港時間 : 2022303日 (四) 08:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】週末去行山唞唞氣 親子行山介紹第二回

名人薈萃 08:00 2022/03/03

分享：

疫情嚴峻，每日動輒數萬宗，相信不少打工仔已經居家工作。若身體情況許可，外出運動仍然是保持身體健康的上佳選擇，繼上期文章之後，在此介紹多四條親子路線，讓大家有時間時外出唞唞氣，同時呼吸新鮮空氣！

1.大帽山荃錦營地經蓮花山落元荃古道

元荃古道相信不少人都行過，若想簡單一點，帶同小朋友一齊行，可以選擇由大帽山郊野公園巴士站出發，這樣就可減少上山路段，頗為舒服。

若未有乾糧食水補給，可先到連姐小食亭入貨，再沿麥理浩徑九段反覆下山，再轉左朝蓮花山方向。途中會經過蓮花山公立學校舊址，有個長長的水泥滑梯可供遊玩。很快就到元荃古道，可以轉左經石龍拱落荃威花園，又或轉右往深井清快塘離開，全長約8-9公里，2-3小時可完成。

    點擊圖片放大

2.屯門黃金海岸上千島湖來回

千島湖是不少山友行山熱點，道路亦易認，若從黃金海岸出發，沿掃管笏村路去到尾上山，而不上麥理浩徑十段，這樣可減少行引水道繞來繞去，較為輕鬆，大約六公里左右到千島湖觀景台，美景盡入眼簾。回程若嫌同一路徑可選擇麥徑十段落，全程約11公里，大概需時3-4小時。

    點擊圖片放大

3. 鰂魚涌康柏郊遊徑上小馬山畢拿山

柏架山是不少跑友練習的好去處。今次路線頭半段路程上山為主，由鰂魚涌基利路經衞奕信徑/康柏郊遊徑上柏架山道，再轉入金督馳馬徑，要留意金督馳馬徑在柏架山道有數個入口，這次行的是鰂魚涌道緩跑徑，大家可以留意地圖尋找確實位置。跟著轉入小馬山橋上小馬山，去到近頂峰可飽覽港島、維港及九龍一帶。之後朝畢拿山峰前進，經過一輪樓梯落山到大風坳後，再沿柏架山道落山返回鰂魚涌。全長約9公里，2-2.5小時可完成。

    點擊圖片放大
    +2

4. 克頓道上山頂西高山再落薄扶林水塘/舊山頂道

從西環旭龢道近港大校長寓所入口出發，沿克頓道晨運徑山上頂，不用兩公里就可到山頂夏力道和盧吉道交界，沒有太多力氣就可直接左轉往盧吉道觀景台看港島景致，若仍有力的話，轉右上西高山，近黃昏有無敵日落相送。欣賞過後可選擇往薄扶林水塘方向落山，又或者舊山頂道返回中環金鐘亦可，十分方便。由港大出發上西高山，再經舊山頂道返回中環，差不多8公里左右，需時大約2-2.5小時。

    點擊圖片放大

近日見到疫情雖然嚴重，但亦無阻跑友們繼續戴口罩進行跑步練習，但記得要量力而為，這段時間或先以慢跑為主，行山亦是一個不錯選擇。在此繼續祝大家身體健康，參考近期網上金句：”Stay positive, test negative!”

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，20205月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

最新專欄文章 更多

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】睇睇靚風景呼吸新鮮空氣 親子行山身心健康之選
2022/02/24
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】睇睇靚風景呼吸新鮮空氣 親子行山身心健康之選
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】62歲潮流達人葛行輝憑堅持和決心 冀繼續跑出BQ及三年內完走UTMB
2022/02/17
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】62歲潮流達人葛行輝憑堅持和決心 冀繼續跑出BQ及三年內完走UTMB
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】專訪打破298k四徑比賽女子紀錄張敏怡 首位兩日內完成四徑山系達人黃浩聰
2022/02/10
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】專訪打破298k四徑比賽女子紀錄張敏怡 首位兩日內完成四徑山系達人黃浩聰
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】帶你走進鬧市秘道 上蠔殼山掌牛山欣賞元朗全景
2022/02/03
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】帶你走進鬧市秘道 上蠔殼山掌牛山欣賞元朗全景
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】考牌行青山要有充足行山經驗 帶你行香港三尖之青山
2022/01/27
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】考牌行青山要有充足行山經驗 帶你行香港三尖之青山
疫情 運動

下一篇文章

【港交所388】港交所績後 大行最新評級和目標價一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【第五波疫情】百佳超市全線調整營業時間 部分分店早至下午三點關門（附最新營業時間）
【第五波疫情】百佳超市全線調整營業時間 部分分店早至下午三點關門（附最新營業時間）
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【外置充電器】海關籲市民停用2款不安全「尿袋」　有機會引致燒傷
【外置充電器】海關籲市民停用2款不安全「尿袋」　有機會引致燒傷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款