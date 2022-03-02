【全城抗疫】新地聯同SmarTone為社區隔離治療設施搭建5G網絡 向醫護提供5G Wi-Fi 為需接受隔離市民提供數據卡

面對嚴峻的第五波疫情，新鴻基地產（000016）全力支援香港政府的抗疫工作，無償借出位於元朗潭尾以及新田兩幅共14公頃土地供政府興建臨時社區隔離治療設施，集團附屬公司SmarTone周三（2日）宣布，會為十個社區隔離治療設施地點，火速搭建5G網絡，務求讓醫護人員及需接受隔離的市民，能隨時與親友及社區保持聯繫，而前線醫護人員亦可得到最強的通訊網絡支援。

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同時，SmarTone也全力支援在社區隔離治療設施的市民，將提供數據卡供他們免費借用，而SmarTone 客戶亦可獲贈額外免費本地數據及無限本地通話分鐘等，與親友保持通訊。此外，SmarTone亦同時為前線醫護人員提供 5G Wi-Fi路由器，以及Wi-Fi網絡，讓他們於社區隔離治療設施工作期間，透過SmarTone高速及穩定的5G網絡，更有效率地進行抗疫工作及與外界保持無縫聯繫。

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新地主席兼董事總經理郭炳聯表示：「新地一直『以心建家』，過去兩年全力支持政府抗疫，繼上星期無償借出兩幅逾14公頃的土地供政府興建臨時隔離治療設施，SmarTone亦正為不同社區隔離治療設施全速搭建5G網絡，希望透過SmarTone優質的網絡，讓隔離人士在任何時候都可與親友保持緊密溝通，而醫護人員亦可保持高效通訊支援抗疫。新地深信，在中央、特區政府和各界『上下一心共同抗疫』下，香港定能早日戰勝第五波疫情。」

SmarTone副行政總裁譚樂文表示：「SmarTone本著『以心建網』的理念，全力與政府及市民一同抗疫，透過是次總投資額約港幣一千萬元的5G網絡工程，確保前線醫護人員以及受隔離影響的市民，無論是否SmarTone客戶，都能透過5G聯繫社會及有效率地進行抗疫工作。SmarTone的信念是建造世界級的 5G 網絡，配合特區政府的工作，積極貢獻香港。」

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SmarTone科技總裁鄒金根說，公司的工程團隊正日以繼夜加快趕工，已與負責在元朗潭尾和新田興建隔離設施的承建商建築團隊對接，會與他們保持緊密聯繫，盡快完成5G網絡工程，配合隔離設施落成使用的時間。鄒金根續指，至於剛公布由新地提供土地將會轉作隔離設施的元朗東頭同心村，SmarTone 亦已與相關承建商聯絡，盡快鋪設5G網絡。

SmarTone已率先於元朗潭尾以及新田的兩處設施，全速開展5G 網絡基建工程，當中包括興建5G基站、鋪設天線，以及光纖/微波傳輸網等等。預計於潭尾以及新田的5G網絡工程最快可以在未來數星期內完成；至於同心村，以及其餘位於粉嶺、洪水橋、啟德、落馬洲、竹篙灣、青衣和港珠澳大橋人工島香港口岸的設施，SmarTone 亦正積極與政府及有關部門磋商相關的5G網絡建設工程，盡快於最短時間內完工。

新地協助政府抗疫不遺餘力，除了無償借出兩幅共14公頃土地供興建臨時隔離治療設施外，更借出商業地點作為社區疫苗接種中心、捐出逾1,500萬港元的物資支援前線抗疫人員、基層社群和員工，亦安排旗下酒店參加社區隔離酒店計劃等。

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記者：陳詠妍