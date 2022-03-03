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【品牌價值】2022年日本企業品牌價值排行榜　Toyota連續14年奪冠

商業 10:39 2022/03/03

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Interbrand近日發布2022年日本企業品牌價值排行榜。（豐田、日產官網截圖）

隨著企業逐漸適應新冠疫情，業績及品牌價值也得以恢復。從事品牌諮詢的日企Interbrand，近日發布2022年日本企業品牌價值排行榜，指出品牌總估值時隔2年再次實現增長，排名前100的品牌總估值為2540億美元（約1.9萬億港元），較2021年增長7％。

該企第14年進行調查，分析了品牌利潤、財務狀況，從而評估品牌價值。由本年的調查開始，分析對象包括有公布財務資訊的非上市企業及藥品企業。

【職場文化】遙距工作令孤獨感大增　3招紓緩員工心理需求

調查顯示，前4名品牌的順序不變，

  • 第一名是豐田汽車（Toyota），估計品牌價值為541億美元（約4228億港元），較往年增長5％
  • 第二名是本田汽車（Honda），估計品牌價值為213億美元（約1664億港元）
  • 第三名是Sony，估計品牌價值為144億美元（約1125億港元）
  • 第四名是日產汽車（Nissan），估計品牌價值為111億美元（約867億港元）

至於第五名，則是2021年排在第八的任天堂（Nintendo），估計品牌價值為91億美元（約711億港元）。

【招聘技巧】人工智能招聘工具 　4種方法助尋合適人才

其中品牌價值升幅最大的是排名第89的日本二手商品專賣網站Mercari，估值為4億美元（約31億港元），比2021年增長39％。據悉，日本中老年人愈來愈常用Mercari，並且因該企免費發放裝有使用指南及外賣封簽的入門套裝，獲得客戶喜歡。

整體而言，在2021年全球品牌價值排行榜上，前100個品牌的總估值為2.6675萬億美元（約15萬億港元），比2020年增長15％。Interbrand社長並木將仁指出，企業需要重視安全性、品質、價值觀等，從而增長品牌價值。

【港企北上】貿發局夥京東電商　助港企跨境內地上架

責任編輯：吳嘉雯

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