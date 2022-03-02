【俄烏衝突】歐美制裁擴大　俄民航營運受打擊

▲ 美國波音宣佈暫停對俄羅斯民航企業提供飛機零件及維修支援，將影響全球民航業。（法新社 圖片）

俄烏衝突加劇，歐美推出制裁措施，陸續有大型企業宣佈暫停與俄羅斯有關業務，美國波音宣佈暫停對俄羅斯民航企業提供飛機零件及維修支援，將影響全球民航業。

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美國將隨歐盟及加拿大推出措施，禁止俄羅斯航機使用空域後，波音公司亦宣佈會加入歐盟及美國政府的行列，限制俄羅斯客戶使用飛機及引擎製造、出租、維修、改裝等服務，實際層面包括：租賃飛機、出口新飛機和提供零部件。加上部分俄羅斯銀行被禁止使用 SWIFT 國際支付系統，俄羅斯的民航企業或出現支付困難。

鑑於俄羅斯市場規模更大以及近年對西方供應商高度依賴，制裁後果或更明顯。據航空諮詢公司IBA的資料顯示，2021年俄羅斯佔全球空中交通容量約6%。高於2019年的4%，在全球疫情大流行中表現相對強勁。俄羅斯去年的國內客運表現高於大流行前的水平，相對其他東南亞航空公司因財務問題停止付款或退回飛機租賃，俄羅斯的航空公司租賃表現較為可靠。

俄航企需交還飛機

據分析公司 Cirium 稱，俄羅斯約有 515 架航機從外國公司租用，估值約 100 億美元。於禁令下俄羅斯企業必須在 3 月 28 日之前結束歐盟制裁下的合同，但航空業高層對俄羅斯的航空企業否會遵守協議歸還飛機表示擔憂。

諮詢公司IBA發言人表示，限制供應零部件將對俄羅斯工業有重大打擊，預期當地航空公司需要從備用航機取得零部件，以維持餘下機隊運作。俄羅斯的航機改裝設施亦受壓要中止外國公司定單。當中俄羅斯航空Aeroflot去年與香港飛機工程有限公司簽定長期合約，暫未知會否受到制裁影響。

另一方面，波音及空中巴士的新航機交付亦將受到影響，IBA資料顯示有62架預定交付，包括：25架波音737 MAX予烏塔航空UTair。波音已表示停止在俄羅斯的主要營運，包括在當地一個大型技術研究中心，空中巴士亦有研發中心在當地。

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記者：王浩賢