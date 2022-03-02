  • 19°C
香港時間 : 2022302日 (三) 21:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏衝突】歐美制裁擴大　俄民航營運受打擊

商業 19:58 2022/03/02

分享：

美國波音宣佈暫停對俄羅斯民航企業提供飛機零件及維修支援，將影響全球民航業。（法新社 圖片）

俄烏衝突加劇，歐美推出制裁措施，陸續有大型企業宣佈暫停與俄羅斯有關業務，美國波音宣佈暫停對俄羅斯民航企業提供飛機零件及維修支援，將影響全球民航業。

【港企北上】貿發局夥京東電商　助港企跨境內地上架

美國將隨歐盟及加拿大推出措施，禁止俄羅斯航機使用空域後，波音公司亦宣佈會加入歐盟及美國政府的行列，限制俄羅斯客戶使用飛機及引擎製造、出租、維修、改裝等服務，實際層面包括：租賃飛機、出口新飛機和提供零部件。加上部分俄羅斯銀行被禁止使用 SWIFT 國際支付系統，俄羅斯的民航企業或出現支付困難。

鑑於俄羅斯市場規模更大以及近年對西方供應商高度依賴，制裁後果或更明顯。據航空諮詢公司IBA的資料顯示，2021年俄羅斯佔全球空中交通容量約6%。高於2019年的4%，在全球疫情大流行中表現相對強勁。俄羅斯去年的國內客運表現高於大流行前的水平，相對其他東南亞航空公司因財務問題停止付款或退回飛機租賃，俄羅斯的航空公司租賃表現較為可靠。

俄航企需交還飛機

據分析公司 Cirium 稱，俄羅斯約有 515 架航機從外國公司租用，估值約 100 億美元。於禁令下俄羅斯企業必須在 3 月 28 日之前結束歐盟制裁下的合同，但航空業高層對俄羅斯的航空企業否會遵守協議歸還飛機表示擔憂。

諮詢公司IBA發言人表示，限制供應零部件將對俄羅斯工業有重大打擊，預期當地航空公司需要從備用航機取得零部件，以維持餘下機隊運作。俄羅斯的航機改裝設施亦受壓要中止外國公司定單。當中俄羅斯航空Aeroflot去年與香港飛機工程有限公司簽定長期合約，暫未知會否受到制裁影響。

另一方面，波音及空中巴士的新航機交付亦將受到影響，IBA資料顯示有62架預定交付，包括：25架波音737 MAX予烏塔航空UTair。波音已表示停止在俄羅斯的主要營運，包括在當地一個大型技術研究中心，空中巴士亦有研發中心在當地。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯推管制措施阻企業撒資　普京：希望企業能作出明智決定

記者：王浩賢

開啟hket App，閱讀全文
經濟 制裁 空中巴士 波音 航空業 俄羅斯航空 航空 俄羅斯

下一篇文章

【職場文化】遙距工作令孤獨感大增　3招紓緩員工心理需求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫市擴張】阿布泰便利店正式成立　或以特許經營形式營運
【疫市擴張】阿布泰便利店正式成立　或以特許經營形式營運
【香港經濟】香港受疫情及新聞自由因素影響　東亞外派僱員宜居城市排名跌至77位
【香港經濟】香港受疫情及新聞自由因素影響　東亞外派僱員宜居城市排名跌至77位
【糧食供應】蔬菜凍肉供應穩　歐美禽流感擴大停進口
【糧食供應】蔬菜凍肉供應穩　歐美禽流感擴大停進口
【烏克蘭戰爭】俄羅斯推管制措施阻企業撒資　普京：希望企業能作出明智決定
【烏克蘭戰爭】俄羅斯推管制措施阻企業撒資　普京：希望企業能作出明智決定
【烏克蘭戰爭】威脅供應鏈！俄烏小麥出口佔全球3成　麵包、烘焙食品價格飆升
【烏克蘭戰爭】威脅供應鏈！俄烏小麥出口佔全球3成　麵包、烘焙食品價格飆升
【電影利潤】Netflix成2021年利潤最高電影商　Sony憑《蜘蛛俠：不戰無歸》年增長達9成
【電影利潤】Netflix成2021年利潤最高電影商　Sony憑《蜘蛛俠：不戰無歸》年增長達9成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款