【社區隔離】SmarTone斥資千萬搭建隔離設施5G網絡　向醫護免費提供5G Wi-Fi

第五波疫情來勢洶洶，新鴻基地產早前表示支援港府抗疫工作，無償借出位於元朗潭尾以及新田兩幅共14公頃土地供政府興建臨時社區隔離治療設施。新鴻基地產附屬公司SmarTone今（2日）還宣布，斥資約1千萬元為10個社區隔離治療設施地點搭建5G網絡，免費支援在社區隔離治療設施的市民及前線醫護人員。

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SmarTone表示，將會免費讓接受隔離市民借用數據卡，SmarTone客戶則可獲贈額外免費本地數據及無限本地通話分鐘等。另向前線醫護人員提供5G Wi-Fi路由器及Wi-Fi網絡，讓其更有效進行抗疫工作，與外界保持聯繫。

元朗潭尾、新田工程 料最快數周內完成

該團隊目前已首先於元朗潭尾以及新田兩處設施，開展5G網絡基建工程，當中包括興建5G基站、鋪設天線，以及光纖/微波傳輸網等，預計工程最快可以在未來數星期內完成，配合隔離設施落成使用時間。

SmarTone科技總裁鄒金根指，剛公布由新地提供土地將會轉作隔離設施的元朗東頭同心村，則已經與相關承建商聯絡，盡快鋪設5G網絡。

竹篙灣等地待磋商動工

而其餘位於粉嶺、洪水橋、啟德、落馬洲、竹篙灣、青衣和港珠澳大橋人工島香港口岸的設施，則有待與政府及有關部門磋商後動工。

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責任編輯：張寶燕

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