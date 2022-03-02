【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產

外媒報道，負責建造由俄羅斯到德國的「北溪二號」（Nord Stream 2）天然氣管道的公司，因受西方國家制裁面臨財務困境，已裁掉所有員工和暫停營運，並考慮申請破產。

俄羅斯入侵烏克蘭後多國祭出制裁措施，當中包括叫停「北溪二號」的認證程序，美國亦對負責建設該管道的Nord Stream 2 AG公司實施制裁。瑞士地方政府高級主管 Silvia Thalmann 表示，受制裁影響，Nord Stream 2 AG正面臨巨大的財務困難，該公司已裁掉所有員工，約106人，並停止營運。

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據《路透社》引述知情人士透露，Nord Stream 2 AG正在考慮申請破產，最快將在本周於瑞士法院啟動破產程序。

這條天然氣管道於去年才完成興建，耗資110億美元。負責公司在瑞士註冊，母公司為俄羅斯國有天然氣巨頭Gazprom。

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責任編輯：黃苑筠