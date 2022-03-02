【台積電】台積電在日工廠4月動工　料每月最多生產5.5萬塊芯片

▲ 台積電於上月15日亦宣布，將對熊本縣的芯片工廠加大投資，改善廠內設備，每月生產量由原本預計的4.5萬塊，提高至5.5萬塊。（法新社資料圖片）

全球自去年起出現芯片荒，導致不同電子產品也出現長期缺貨的情況。早前，芯片製造公司台積電宣布計劃在日本熊本縣興建芯片工廠，最新消息預計，工廠每月最多可生產5.5萬塊芯片，或可緩解全球芯片荒的情況。

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據台媒《科技新報》報道，台積電於日本熊本縣設立芯片製造公司Japan Advanced Semiconductor Manufacturing（JASM），該企社長堀田祐一在當地企業招商組織會議上發表演說時透露，芯片工廠將於今年4月開始動工，預計明年9月完工，估計2024年12月可開始出貨。

預計2024年底出貨 Sony將派遣工程師

消息指，目前該工廠已進行人才招募，預估工廠可創造約1,700個先進技術人才的就業機會，當中預計將任用約300名來自台灣的工程師，另外7成為應屆畢業生和轉職者，同時，合資夥伴Sony亦會將派遣工程師進駐。

而台積電於上月15日亦宣布，將對熊本縣的芯片工廠加大投資，改善廠內設備，每月生產量由原本預計的4.5萬塊，提高至5.5萬塊，另外也會增加芯片類型的生產，預計將會生產22/28nm和12/16nm的芯片種類。

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責任編輯 ：文睿

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