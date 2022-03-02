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【網店物流小幫手@iM網欄】網購熱潮 2022必知網店物流常用語

名人薈萃 19:23 2022/03/02

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疫情下網購成為我們的消費習慣，隨著網購市場急速發展，網店物流的需求亦相應增加。營運網店的過程中，你可能常常聽到B2B/B2C訂單處理、冷鏈物流、逆向物流等等陌生詞語。今篇將與你分享3個網店物流常用語，讓你升級成為網店達人！

1. B2B/B2C訂單處理（Order Fulfillment）

網店物流經常會提及B2B、B2C訂單，「B」是指「Business」，而「C」是指「Customer」，「2」則是英文的「To」，兩者分別在於服務的目標對象。

應用於傳統物流上，B2B（Business-to-business）訂單多由第三方物流公司為企業提供存貨和配送，客戶多為中型至大型企業。B2B訂單一般所牽涉的貨品種類較少，出貨模式多屬穩定且大批量。

B2C 則是指Business-to-customer。網購市場近年急速發展，網店物流因而興起，因網店的訂單多是來自個體消費者，所以我們常稱為B2C訂單。當倉庫收到B2C訂單後，會按照訂單資料進行揀貨和包裝，繼而直接配送到消費者手上，而整個操作便是訂單處理（Order Fulfillment）的流程。

隨着消費者對配送體驗的期望愈來愈高，物流操作更講求快速和準確，加上所處理的貨品種類繁多，倉庫已逐步走向智能化，以應付大量B2C訂單需求及提升訂單處理的效率。延伸閱讀：【智慧物流】倉庫設備自動化，網購體驗再升級 https://bit.ly/3Max6to

2. 冷鏈物流（Cold-Chain Logistics）

網購貨品種類有乾貨，當然也有凍貨！受疫情影響，網購凍貨的需求比以往大增。為貼合市場需求，冷鏈物流（Cold-Chain Logistics）亦延伸至網店，這包括貨品儲存、揀貨包裝和配送。物流配送一直是不少凍貨網店的煩惱，例如自設凍倉成本高、包裝過程繁複，或一般冷凍運輸不接網店訂單，令整體營運成本增加。

為滿足凍貨網店需要，市場上亦有提供一站式網店冷鏈物流的解決方案，配合完善的冷凍儲存設備和運輸，確保客戶交付的食品能保持在最佳狀態，安全衛生地送達顧客手中。

延伸閱讀：一站式網店冷凍物流 https://bit.ly/35g0TQU

3. 逆向物流（Reverse Logistics）

顧客收到網購貨品後，有時難免因各種原因退貨，使退貨管理成為營運網店不可或缺的一環。

正向物流（Forward Logisitics）是指網店收到訂單後，從倉庫出貨，配送到客人手上。而逆向物流（Reverse Logistics）則正正相反，當顧客需要退貨時，貨品將從顧客手上返回指定倉庫，當中牽涉多個物流程序。倉庫接收退貨品後，需再進行辨別、檢查和分類，以便安排不同後續的處理方案。而一般的處理方案包括重置貨架、再包裝出售、銷毀、退還貨品予供應商等。

由於網店較難預測顧客退貨的時間、地點、貨品狀況，因此逆向物流的穩定性相對正向物流較低。坊間的網店物流夥伴多會為網店妥善管理退貨，讓店主們輕鬆掌握產品和庫存狀態，充分利用每件退貨的價值，長遠有助網店的發展。

除了B2B/B2C訂單處理、冷鏈物流、逆向物流外，還有更多牽涉到網店物流的常用語，期望有機會與大家分享更多，加深對物流的認識和操作。

作者_葉翠玲簡介

e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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撰文 : 葉翠玲

欄名 : 網店物流小幫手

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