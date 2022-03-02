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【烏克蘭戰爭】美情報機構 高度關注普京心理狀態

環球政治 19:15 2022/03/02

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俄羅斯總統普京上月24日突然宣布，對烏克蘭採取軍事行動。美媒報道，美國情報機構高度關注普京的心理狀態，試圖分析普京應對俄烏戰爭的下一步部署。有指美國官員憂慮普京試圖製造不穩定性，希望推動西方國家向其提供俄方想要的東西。

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美國有線新聞網絡（CNN）引述兩名消息人士指，自俄羅斯發動軍事行動以來，美國高級官員已要求情報機構收集新資訊了解普京（Vladimir Putin）的狀況，並將評估普京的心理狀況視為首要任務。

據美方官員透露，美方無新評估表明普京的整體健康狀況有特殊變化。因此官員憂慮普京今次的策略是要製造不穩定的可能性，希望美國及盟國因憂慮普京升級行動，向俄羅斯提供俄方想要的東西。

有部分情報官員認為普京於烏克蘭方面的決定已不合時宜，考慮到早前的情報報告表明俄方在新冠疫情期間長期處於孤立。也有情報官員指普京多年來按既定模式行事，認為他近日決定似乎不合理。

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CNN聲稱取得情報報告，消息人士指普京的行為在過去兩日受到高度關注及難以預測。據悉，普京對西方各國的制裁感到極度憤怒，也認為制裁使局勢升級的速度超出俄方預期。

特朗普執政時期的情報官員Beth Sanner則認為，普京並非瘋狂或精神錯亂，但形容對方非常情緒化及處於孤立狀態。

CNN引述另一名美方官員指，他們認為普京的行事方式反映他早就表明自己有能力，而目前只是遭西方制裁所激怒，現階段無法作出確切評估。

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責任編輯：鄭錦玲

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