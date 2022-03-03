【手機產量】全球智能手機產量排名　三星即將超越蘋果？

▲ TrendForce研究指出，於今年第一季，蘋果將會比三星反超前約3.5%市佔率。（法新社、三星資料圖片）

2022年智能手機市場的競爭仍相當激烈，三星、蘋果將著力提升出貨量，搶佔華為退出後的市場空間。市場調研機構TrendForce日前發表2021年第4季全球智能手機產量報告，指出蘋果（Apple）的新iPhone是產量增長的主要動力。惟至今年第一季，蘋果將會比三星反超前約3.5%市佔率（見表）。

▲ 市場調研機構TrendForce日前發表2021年第4季全球智能手機產量報告，指出該手機品牌的市佔率。（TrendForce資料圖片）

TrendForce報告指出，去年第四季智慧型手機生產量達3.56部，與上一季相比增長9.5%，季度營收增長率創2021年最高。

報告分析指，電商平台的促銷旺季，及年末大減價增加了消費者需求，提升了智能手機的生產量，當中以新iPhone成為主要增長動力。

然而，因關鍵零件的短缺，令部分智能手機品牌的表現受到影響。因此，2021年第4季度的智能手機總產量，與2020年第4季度甚至2019年第4季度相比，略有下降。

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第四季手機出產量蘋果位居第一

蘋果去年第4季手機出產量遙遙領先，在去年9月推出IPhone 13系列後，蘋果積極加快新系列的出貨量，以滿足市場需求。在2021年第4季，蘋果iPhone產量提高至8,550萬部的新高，與上一季相比增長66.0%。報告指，蘋果亦搶佔華為的市佔率，華為旗艦機型（即P和Mate系列）的訂單逐漸被iPhone新系列的訂單所取代。

第四季手機出產量位居第二的是三星（Samsung），2021年第4季的產量為7100萬部，與上一季相比增長2.9%。第三位是OPPO（包括Realme和OnePlus），季度產量為4800萬部；第四位是小米（包括 Redmi、POCO 和黑鯊），產量4550萬部；第五名是 Vivo（包括 iQoo），產量3000萬部。

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2022年手機產量料達13.81億部

報告預計，2022年的手機年產量只會小幅提升3.6%，達13.81億部。由於擁有全球最大消費市場的中國，對智慧型手機的需求預計會下降，其他市場的增長亦有限。因此，手機產量增長率主要依賴用戶的換機需求，及新興國家的新需求。但面對著能源短缺、全球通脹等因素，TrendForce認為2022年智能手機年產量或面臨下跌風險。

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責任編輯：吳嘉雯

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