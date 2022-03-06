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【留才策略】本地中小企人性化政策建功　員工離職率3年保持零

10:00 2022/03/06

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新達化工創辦人樊翠華（左四）透露，自2019年起，公司的離職人數為0。（受訪者提供圖片）

對中小企而言，整體員工數目不多，每位員工都是公司的重要人物。本地中小企「新達化工」（下稱新達），在追求不斷成長的同時，也以人性化政策，如成立員工福利基金、設立「壞事變好事」學習計劃等方法留住人才，成功在3年內保持員工流失率為零。

【招聘技巧】人工智能招聘工具 　4種方法助尋合適人才

【人才挽留】疫下現人手荒　HR專家提四大建議留住人才

新達創辦人樊翠華（Terry）接受本報訪問時坦言，員工是公司最重要的資產，「員工身心靈健康，工作開心，工作效率自然會高」。她認為，對人力資源的投入並不單純只是一項成本支出，樹立長期人力投資回報運作模式，才是企業長久經營之道。

成功離不開「人」　更離不開團隊合作

她表示，公司這25多年來曾經歷不少風雨，虧損、盈餘都試過，但慶幸背後還有一班團隊的協助，

企業追求不斷成長，邁向成功的過程中，我們離不開『人』，更離不開團隊合作精神。

據悉，該企香港區目前有10名全職員工，而深圳分公司則有15名員工。Terry透露，自2019年起，公司的離職人數為「零」。

要挽留人才，Terry笑言政策不能「硬蹦蹦」，管理模式必須人性化、要軟性、要好玩，和團隊與時並進；設立有意義的規章制度的同時，也要「以人為本」。

她提及，過去兩年公司利潤有增長，決定成立「新達員工福利基金」，並由服務新達超過10年的5名同事組成委員會，目的為新達員工創造福利。Terry表示，去年已撥款50萬元到基金，今年再注資20萬元。她將基金分為3大部分，其中50%是用作員工福利，並邀請委員會的負責人提議舉辦活動。

    點擊圖片放大
    +2

她舉例，該企去年曾舉辦「正能量句子獎勵計劃」，目的是希望同事若遇到困難、抉擇或逆境的時候，利用一句說話就能重新提升自己的能力，突破自己局限。員工分別提出一句正能量句子，其後經過各同事投票，選出冠亞季3個得獎作品。得獎者除獲得獎狀外，亦可獲得獎金以作鼓勵，其中第一屆的冠軍更獲得5,000元的獎勵。

愛屋及烏　月派$200「敬孝利市」

此外，企業為保持競爭力，都會爭取及挽留優秀人才。部分機構更會推出家庭友善政策，提升員工對公司的歸屬感，亦願意繼續留在公司發展。Terry坦言：

份工要做得好，首先員工、家庭要好。

Terry透露，她每月會自掏腰包，向員工派發由她親自寫上「敬老同行，愛老從心」祝福語的200元「敬孝利市」，鼓勵員工孝順父母，「與他們去茶樓、購物，相信老人家一定會開心」。她補充，就算員工的父母已離世，她都會照樣派發，希望員工能以父母的名義，做有意義的事。

    點擊圖片放大

她表示，這個計劃已實施了10年，就算是公司遇到財務困難的時候，她也從未停止派發。「當時最多可能隔月才派發200元，不過大概只維持了一年左右。在公司情況逐步穩定後，我又再次每月派發。」她希望可以透過計劃，與員工父母作一個聯繫，同時也讓員工父母可對公司更安心。

【疫下管理】第5波疫情再現　專家提5大溝通策略拆解管理危機

記者：曾曉汶

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