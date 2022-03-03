【港交所388】港交所績後 大行最新評級和目標價一覽

港交所(00388)日前公布去年全年業績，公司盈利按年增加9%至125億元，惟表現遜預期，加上第二次中期息較去年同期減少，市場對這份業績有不同看法，當中有部分大行下調其目標價。

高盛發表研究報告指，港交所去年第四季表現符合市場預期，略高於該行預期，亦指管理層對發行人將把其二次上市的ADR地位轉變為雙重主要上市的情況充滿信心，將有助擴大互聯互通的合資格股份，維持「買入」評級，但下調目標價約3.7％，由573降至552元。

大行予港交所最新評級和目標價：

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瑞信發表研究報告指，港交所：年度全年業績符合該行預期，其稅後淨利及整體收入均按年增長9％分別至125億及210億元，但指去年第四季度的日均成交額則令人失望，按季跌24％至1,260億元，平均市值和流通速度均出現持續下降的情況，下調目標價15％，由502降至423元，維持「中性」評級。

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