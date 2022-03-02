【數碼轉型】企業轉型+人才荒　應用程式架構複雜化易引黑客入侵

新冠疫情爆發後，全球數字經濟加速發展，數碼技術與各行業融合加深，香港不少企業也正在加速採用混合雲和多雲服務。不過在轉型期間，企業需面對各種新舊應用程式組成的複雜架構加上IT人才荒，若不妥善處理，或會導致客戶暴露於更多的安全威脅，成為黑客網絡攻擊的主要目標。

【網絡安全】企業數碼化 需全天候防備黑客攻擊

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多雲應用程式安全與交付公司F5香港及澳門區域總經理麥國棟指出，過去兩年的疫情令企業了解到應用程式以及雲端應用的重要性，不過許多企業在管理由傳統和現代技術基礎架構組成的複雜應用程式時，依然會無所適從，「再加上IT人才荒，要他們同時間處理日常業務、網絡安全、以及系統管理，複雜性很高，容易出現漏洞，更會成為黑客的攻擊目標。」

▲ 多雲應用程式安全與交付公司F5香港及澳門區域總經理麥國棟表示，許多企業在管理由傳統和現代技術基礎架構組成的複雜應用程式時，依然會無所適從，容易成為黑客的攻擊目標。（簡報會截圖）

他引述F5的《2022 年應用程式策略狀態報告》指，目前88%的受訪組織同時運行傳統和現代的應用程式架構，而70%的組織採用多個雲端系統。企業被迫在多個環境中部署不一致的安全控制，令威脅範圍更加廣闊。

F5推新SaaS方案 助企業阻黑客攻擊

為迎合市場需要，該企今（2日）就宣布，擴展其應用程式安全與交付產品組合，推出全新的 F5 Distributed Cloud Services，提供基於軟件即服務（SaaS）的安全防護、多雲網絡及邊緣運算解決方案，並同時推出此平台首個解決方案 ─ F5 Distributed Cloud WAAP，把F5的多種安全功能如防火牆、惡意機器人程式（bot）緩解、DDoS 和API保護功能等，整合至統一的SaaS產品中。

▲ 客戶能透過F5 Distributed Cloud WAAP即時監測到DDoS的情況。據麥國棟透露，截阻DDoS的成功率超過90%。（F5提供圖片）

麥國棟坦言，市場上有不少類似的服務及產品，所以要在市場上突圍，就需要利用自家的技術優勢。例如該企就併購Shape Security等企業，將多方技術整合，看準市場的需求，提供一系列由機器學習驅動的解決方案，如在跨數據中心、雲端和邊緣位置的場景下，為傳統和現代的應用程式和API提供即時保護。

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記者：曾曉汶

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