【新股IPO】 羅兵咸永道：新股市場受外圍及疫情影響 TMT板塊仍受歡迎

受外圍和疫情因素影響，近期港股走勢反覆，何況新股市場更淡如水。羅兵咸永道中國全球TMT（科技、媒體及通信）行業主管合夥人周偉然表示，外圍的不明朗因素對股票市場有一定壓力，預計下半年新股市場仍會受現時影響，但對下半年資本市場持偏樂觀預測。

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羅兵咸永道統計數據指出，去年下半年國內資本市場為內地內地科技、媒體及通訊行業（TMT）企業的主要上市選擇地，有39%選擇在科創板上市，28%選擇在創業板上市，15%選擇在北交所掛牌上市。而在香港及海外上市內地TMT公司期內共有8家，當中包括小鵬汽車（09868） 、理想汽車（02015）及微博（09898）宗數佔11%，集資約372億元人民幣，佔去年下半年內地TMT公司總集資額的25%。

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周偉然表示，美國去年實施外國公司問責法案，目前中美兩國監管機構對於中概股監管方面的協商和協調情況尚不明朗，令去年下半年起內地TMT公司在海外及香港上市的勢頭有所放緩。另一方面，近期俄烏局勢緊張亦阻礙企業上市進程，但相信國家政策全面推動數字經濟、5G及元宇宙等科技發展，當監管環境及局勢明朗化後，市場表現將有所恢復，不影響TMT公司在資本市場的發展。



此外，港交所(00388) 今年起正式引入SPAC上市機制，將為香港資本市場注入新活力，亦為新經濟及創新類企業有來更多機會，預期未來會有不少內地科技公司成為香港SPAC的併購目標。





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記者：張以正