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【第五波疫情】Smartone斥千萬元為十個社區隔離地點搭建5G網絡　免費向隔離人士提供數據卡

Hot Talk 18:32 2022/03/02

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【第五波疫情】Smartone為十個社區隔離地點搭建5G網絡、免費向隔離人士提供數據卡　工程投資額約千萬元

第五波疫情下，新鴻基地產 （00016） 除無償借出位於元朗潭尾以及新田兩幅共14公頃土地供政府興建臨時社區隔離治療設施，集團附屬SmarTone數碼通 （00315） 宣布，會為十個社區隔離治療設施地點，搭建5G網絡，讓醫護人員及需接受隔離的市民，能隨時與親友及社區保持聯繫，前線醫護人員亦可得到通訊網絡支援。

政府徵用新地元朗「同心村」及恒地江夏圍為社區隔離設施　供5000隔離人士入住【下一頁】

SmarTone將提供數據卡予社區隔離人士免費借用，SmarTone客戶亦可獲贈額外免費本地數據及無限本地通話分鐘等，與親友保持通訊。此外，SmarTone同時為前線醫護人員提供5G Wi-Fi 路由器，以及Wi-Fi 網絡，讓他們於社區隔離治療設施工作期間，透過SmarTone的5G網絡進行抗疫工作及與外界保持聯繫。

    點擊圖片放大

SmarTone副行政總裁譚樂文表示，是次5G網絡工程總投資額約1000萬元的，確保前線醫護人員及受隔離影響的市民，無論是否SmarTone客戶，都能透過 5G 聯繫社會及有效率地進行抗疫工作。

新地：提供1000間酒店房作隔離用途【下一頁】

SmarTone已率先於元朗潭尾以及新田的兩處設施，展開5G網絡基建工程，當中包括興建 5G 基站、鋪設天線，以及光纖/微波傳輸網等等，預計於潭尾以及新田的 5G 網絡工程最快可以在未來數星期內完成；至於同心村，以及其餘位於粉嶺、洪水橋、啟德、落馬洲、竹篙灣、青衣和港珠澳大橋人工島香港口岸的設施，SmarTone 亦正積極與政府及有關部門磋商相關的 5G 網絡建設工程，盡快於最短時間內完工。

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