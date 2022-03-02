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【慈善工作】信和、黃廷方慈善基金捐500萬元　支援基層兒童抗疫、設臨時住宿

Hot Talk 18:30 2022/03/02

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【慈善工作】信和、黃廷方慈善基金捐500萬元　支援基層兒童抗疫、設臨時住宿

信和集團及旗下黃廷方慈善基金宣布，捐出500萬元予醫院管理局支援轄下醫院的兒科服務，包括香港兒童醫院。信和及黃廷方慈善基金希望透過捐贈款項，讓醫管局適切支援轄下醫院兒科服務，例如添置醫療設備、藥物及抗疫物資等。

信和也表示，會與非牟利團體合作為不適合隔離的劏房家庭提供臨時住宿，同時特設網上學習課程讓留家抗疫的兒童寓學習於娛樂。

可安排應屆DSE學生　暫住前粉嶺裁判法院

信和表示，因應有基層家庭因附近有劏房戶染疫而需要在家隔離，集團將與香港社區組織協會合作， 計劃協助居於劏房、有急切需要的基層家庭，暫時搬離有確診個案的擠逼環境。另外，信和與香港青年協會合作為有逼切需要而居於劏房戶的應屆香港中學文憑試考生提供短暫住宿服務，資助他們於領袖學院（前粉嶺裁判法院）的單位暫時居住。

因應港府安排提早放暑假，信和將與海洋公園合作提供適合3至8歲兒童的網上學習活動。為期四星期的課程將以故事及遊戲形式介紹生物多樣性及動物知識，讓10,000名基層兒童在居家抗疫期間，仍可以參與這些有趣又有學習意義的活動。

【ET財智Talk】回顧歷年戰時中港股市　A股將成資金避風港？（立即收看）

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疫情 兒童醫院 社協 劏房 信和置業（00083）

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