【阿里巴巴9988】銀保監指螞蟻已完成自查 整改還未完全結束

銀保監主席郭樹清在國新辦發布會上表示，對阿里巴巴(09988)旗下金融平台螞蟻集團等14家互聯網平台企業涉及的金融業務，由人民銀行牽頭，銀保監、中證監、外匯局一起，從前年以來一直在進行整改，總體進展的情況還是比較順利的，現在自查方面基本結束，整改還沒有完全結束，對還有一些問題需要繼續探索，有新的情況會向社會、向公眾、向媒體及時進行披露。阿里周三收報103.9元微升0.1%。

郭樹清表示，這些平台開展的金融業務，因為有一定的創新性，過去沒有納入監管，現在正在逐步納入監管，有一個過程。在整改過程中會遇到這樣那樣的困難，包括企業、管理部門對這些產品的認定或鑒定，比如數據、個人信息、個人隱私保護問題，企業信息、商業秘密保護的問題，涉及很多方面，非常複雜，但總體上相信有充分的信心把整改做好。在中國，既鼓勵金融創新，同時又要嚴格合法依規、公平競爭，防止資本無序擴張和不公平競爭。

【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

京東傳收購 內地物流商德邦快遞 詳情請看【下一頁】

另外阿里旗下外賣平台餓了麼，亦加入協助受疫情影響商戶，表示將首批投入2,000萬元人民幣現金，為在今年首兩月被列為疫情中高風險地區87個區縣的所有餐飲商家實行佣金減免，不設置任何門檻，也無需平台額外審核。

同場加映 【iM Cafe】俄烏未停火內房又著火 恒指下站疫情底

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機