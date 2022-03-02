  • 18°C
香港時間 : 2022302日 (三) 23:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】銀保監指螞蟻已完成自查 整改還未完全結束

股樓投資 21:33 2022/03/02

分享：

銀保監主席郭樹清在國新辦發布會上表示，對阿里巴巴(09988)旗下金融平台螞蟻集團等14家互聯網平台企業涉及的金融業務，由人民銀行牽頭，銀保監、中證監、外匯局一起，從前年以來一直在進行整改，總體進展的情況還是比較順利的，現在自查方面基本結束，整改還沒有完全結束，對還有一些問題需要繼續探索，有新的情況會向社會、向公眾、向媒體及時進行披露。阿里周三收報103.9元微升0.1%。

郭樹清表示，這些平台開展的金融業務，因為有一定的創新性，過去沒有納入監管，現在正在逐步納入監管，有一個過程。在整改過程中會遇到這樣那樣的困難，包括企業、管理部門對這些產品的認定或鑒定，比如數據、個人信息、個人隱私保護問題，企業信息、商業秘密保護的問題，涉及很多方面，非常複雜，但總體上相信有充分的信心把整改做好。在中國，既鼓勵金融創新，同時又要嚴格合法依規、公平競爭，防止資本無序擴張和不公平競爭。

【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

京東傳收購 內地物流商德邦快遞  詳情請看【下一頁

另外阿里旗下外賣平台餓了麼，亦加入協助受疫情影響商戶，表示將首批投入2,000萬元人民幣現金，為在今年首兩月被列為疫情中高風險地區87個區縣的所有餐飲商家實行佣金減免，不設置任何門檻，也無需平台額外審核。

同場加映  【iM Cafe】俄烏未停火內房又著火 恒指下站疫情底

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

上一篇文章

【第五波疫情】新渡輪及富裕小輪四航線 本月3日起陸續停航

下一篇文章

【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】百佳超市全線調整營業時間 部分分店早至下午三點關門（附最新營業時間）
【第五波疫情】百佳超市全線調整營業時間 部分分店早至下午三點關門（附最新營業時間）
受持續防疫措施等因素影響　「外派僱員宜居城市排行榜」中香港急跌19名
受持續防疫措施等因素影響　「外派僱員宜居城市排行榜」中香港急跌19名
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
鄧成波家族再拋售巨額物業　放售駱駝漆中心全幢
鄧成波家族再拋售巨額物業　放售駱駝漆中心全幢
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款