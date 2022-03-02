  • 19°C
香港時間 : 2022302日 (三) 20:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MWC 2022】HTC推全新元宇宙平台VIVERSE　夥高雄市政府號召「元居民」

科技 18:45 2022/03/02

分享：

台灣科技品牌HTC在世界移動通訊大會MWC 2022上宣布，將推出全新元宇宙平台VIVERSE。（官方影片截圖）

各地科企陸續宣布在元宇宙（metaverse）加快布局，台灣科技品牌HTC在世界移動通訊大會MWC 2022上宣布，將推出全新元宇宙平台VIVERSE，除了向觀眾展示VIVERSE生活場景，更示範了如何透過不同電子產品進入該虛擬平台。另外，HTC更與高雄市政府合作推出「元宇宙造鎮計畫」，在元宇宙打造另一高雄市。

【MWC 2022】榮耀Earbuds 3 Pro全無線耳機 具溫度監測功能售1,743元

據台媒《科技新報》報道，HTC於MWC 2022上展示了VIVERSE生活場景，及示範了如何讓VIVERSE成為生活的一部分。屆時，用戶可透過平板電腦、電腦、手機或HTC的VR（虛擬實境）眼鏡VIVE Flow進入該元宇宙平台。其VIVE瀏覽器（VIVE Browser）亦將會支援Web3和區塊鏈加密地址登錄，並在所有VIVE產品上運行。

據悉，VIVERSE遵循開放和可擴展標準，同時向企業和個人用戶提供服務，透過連通多個虛擬世界或應用程式的開放式平台VIVE Connect，在新的元宇宙平台中，與不同社群連結。另外，在新元宇宙平台VIVERSE中，用家亦可透過創建虛擬分身的工具VIVE Avatar創建個人化的虛擬化身，可在該平台上購買NFT（非同質化代幣）作品、透過HTC會議服務VIVE Sync舉行虛擬會議等。

值得關注的是，HTC將夥拍高雄市政府及當地企業推行該「元宇宙造鎮計畫」，將當地的行政、藝文、觀光及運動等服務逐步轉入元宇宙，並號召高雄當地市民率先「入住」新的元宇宙平台，成為高雄市的「元居民」，期望能打造成為高雄的元宇宙生態系統。

【MWC 2022】三星總裁盧泰文親口證實　Galaxy Note系列經已終結

【MWC 2022】5G商用兩年發展超預期　華為：已簽逾3,000個應用商用合同

責任編輯：文睿

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【MWC 2022】三星超薄手提電腦Galaxy Book2 Pro系列登場　最平$8,200可入手？（多圖）
2022/02/28
【MWC 2022】三星超薄手提電腦Galaxy Book2 Pro系列登場　最平$8,200可入手？（多圖）
【MWC 2022】華為迎戰亞馬遜　發布首款電子書閱讀器MatePad Paper
2022/02/28
【MWC 2022】華為迎戰亞馬遜　發布首款電子書閱讀器MatePad Paper
【MWC 2022】Lenovo推新一代ThinkPad　針對數碼辦公設AI自動取景鏡頭
2022/02/28
【MWC 2022】Lenovo推新一代ThinkPad　針對數碼辦公設AI自動取景鏡頭
【MWC 2022】華為發布新款 MateBook X Pro　充電 15 分鐘可用 3 小時
2022/02/28
【MWC 2022】華為發布新款 MateBook X Pro　充電 15 分鐘可用 3 小時
【MWC 2022】TCL展示概念手機Ultra Flex　屏幕可360度反摺
2022/02/28
【MWC 2022】TCL展示概念手機Ultra Flex　屏幕可360度反摺

你可能感興趣

【MWC 2022】三星超薄手提電腦Galaxy Book2 Pro系列登場　最平$8,200可入手？（多圖）
08:00 2022/02/28
【MWC 2022】三星超薄手提電腦Galaxy Book2 Pro系列登場　最平$8,200可入手？（多圖）
【MWC 2022】華為迎戰亞馬遜　發布首款電子書閱讀器MatePad Paper
10:27 2022/02/28
【MWC 2022】華為迎戰亞馬遜　發布首款電子書閱讀器MatePad Paper
【MWC 2022】Lenovo推新一代ThinkPad　針對數碼辦公設AI自動取景鏡頭
16:01 2022/02/28
【MWC 2022】Lenovo推新一代ThinkPad　針對數碼辦公設AI自動取景鏡頭
MWC 通訊科技 智能服務 人工智能 網絡通訊 網上服務 創新科技及應用 元宇宙 NFT 區塊鏈

上一篇文章

【數碼轉型】企業轉型+人才荒　應用程式架構複雜化易引黑客入侵

下一篇文章

【烏克蘭】微軟：可識別俄羅斯惡意軟件FoxBlade　能3小時內為烏克蘭政府更新防禦系統
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【手機搜尋懶人包】該選擇邊款快速抗原測試？　4大連結查看政府認可、歐盟通用清單（附教學＋圖）
【手機搜尋懶人包】該選擇邊款快速抗原測試？　4大連結查看政府認可、歐盟通用清單（附教學＋圖）
【烏克蘭戰爭】俄羅斯間諜衛星已失聯！　黑客組織「匿名者」：成功癱瘓俄羅斯國家航天公司
【烏克蘭戰爭】俄羅斯間諜衛星已失聯！　黑客組織「匿名者」：成功癱瘓俄羅斯國家航天公司
【烏克蘭】Tim Cook終跟隊抵制俄國　俄羅斯無iPhone賣？
【烏克蘭】Tim Cook終跟隊抵制俄國　俄羅斯無iPhone賣？
【烏克蘭】烏克蘭民眾藉科技自救　加密通訊程式下載量激增
【烏克蘭】烏克蘭民眾藉科技自救　加密通訊程式下載量激增
【電話卡實名制】新SIM卡今起實名登記　一文看清注意事項
【電話卡實名制】新SIM卡今起實名登記　一文看清注意事項
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款