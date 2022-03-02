【MWC 2022】HTC推全新元宇宙平台VIVERSE　夥高雄市政府號召「元居民」

▲ 台灣科技品牌HTC在世界移動通訊大會MWC 2022上宣布，將推出全新元宇宙平台VIVERSE。（官方影片截圖）

各地科企陸續宣布在元宇宙（metaverse）加快布局，台灣科技品牌HTC在世界移動通訊大會MWC 2022上宣布，將推出全新元宇宙平台VIVERSE，除了向觀眾展示VIVERSE生活場景，更示範了如何透過不同電子產品進入該虛擬平台。另外，HTC更與高雄市政府合作推出「元宇宙造鎮計畫」，在元宇宙打造另一高雄市。

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據台媒《科技新報》報道，HTC於MWC 2022上展示了VIVERSE生活場景，及示範了如何讓VIVERSE成為生活的一部分。屆時，用戶可透過平板電腦、電腦、手機或HTC的VR（虛擬實境）眼鏡VIVE Flow進入該元宇宙平台。其VIVE瀏覽器（VIVE Browser）亦將會支援Web3和區塊鏈加密地址登錄，並在所有VIVE產品上運行。

據悉，VIVERSE遵循開放和可擴展標準，同時向企業和個人用戶提供服務，透過連通多個虛擬世界或應用程式的開放式平台VIVE Connect，在新的元宇宙平台中，與不同社群連結。另外，在新元宇宙平台VIVERSE中，用家亦可透過創建虛擬分身的工具VIVE Avatar創建個人化的虛擬化身，可在該平台上購買NFT（非同質化代幣）作品、透過HTC會議服務VIVE Sync舉行虛擬會議等。

值得關注的是，HTC將夥拍高雄市政府及當地企業推行該「元宇宙造鎮計畫」，將當地的行政、藝文、觀光及運動等服務逐步轉入元宇宙，並號召高雄當地市民率先「入住」新的元宇宙平台，成為高雄市的「元居民」，期望能打造成為高雄的元宇宙生態系統。

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責任編輯：文睿

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