【職場文化】遙距工作令孤獨感大增　3招紓緩員工心理需求

▲ 90%感到孤獨的員工表示並不會主動告訴上司自己的感受，這或會成為員工在企業參與度、生產力和認同感的盲點。（法新社）

全球新冠疫情繼續肆虐，眾多企業將維持更長久的混合和遠程工作（hybrid and remote work）安排，員工的社交活動亦同時大減。市場研究公司Ipsos調查更發現，疫情的出現使大眾的孤獨感上升，甚至因而增加早逝的風險，建議企業應主動關心在家工作的員工心理需求。

孤獨感愈高 離職機會愈高

該調查提到，有五分之二受訪僱員因疫情而變得更加孤獨，將孤獨感與健康風險聯繫後發現，孤獨和社會隔離也會增加早逝的風險。

【職場文化】推行五小時工作制 有助企業招聘及留住人才

另一項由安永發布的研究又顯示，孤獨感與員工是否願意留守其職位息息相關。據《EY Belonging Barometer 2.0 》對美國、英國、中國、德國和巴西的公司共5,000多名僱員進行調查，發現有80%以上受訪者在工作中曾經感到或感到孤獨，更有49%人表示現時比疫情前更感到孤獨。而近一半受訪者承認，如果在工作中感到孤獨，他們很可能會選擇離職。

90%人不會主動向上司訴說孤獨感

員工感到孤獨同樣會對企業帶來負面影響。據賓夕法尼亞大學的沃頓商學院和加利福尼亞州立大學的研究發現，員工在工作中愈是感到孤獨，其工作表現就會愈差，並對公司的歸屬感就愈少，因而增加離職的機會。但令人擔憂的是，90%感到孤獨的員工表示並不會主動告訴上司自己的感受，這或會成為員工在企業參與度、生產力和認同感的盲點。

【職場文化】積極聘用自由工作者 可解決員工短缺問題

因此研究人員建議，管理層應主動幫助員工解決工作中的孤獨感，並從以下3方面去建立有益的職場文化：

1. 重視團隊合作：該研究發現，有三分之一員工認為擁有話語權是相當重要。即使只是在家中進行視像會議，也應明確邀請每名員工發言，以幫助確保所有的聲音都有被聆聽，這都有助提升員工對公司的歸屬感和參與度。

2. 深入關心員工表現：當被問及公司如何能減少員工孤獨感時，36%員工表示，希望能獲得職場表現的確切肯定。研究建議企業應以同理心為主導，但不要過度關注於生產力，去了解員工的心理需求，讓他們感到被傾聽和包容。

3. 讓員工感到被重視：企業亦可邀請核心團隊以外的員工參加會議，這不但可拓展員工的視野，更可以建立員工之間新友誼，增加團隊凝聚力。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢