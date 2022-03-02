▲ 【烏克蘭戰爭】烏克蘭大使：若戰爭導致烏克蘭食品出口中斷 或推高亞洲食品價格

烏克蘭局勢持續緊張，烏克蘭駐新加坡大使Kateryna Zelenko表示，俄羅斯入侵烏克蘭可能導致亞洲供應鏈長時間中斷，若亞洲各國不採取行動支持基輔政府，可能會導致食品價格飈升。

彭博報道，烏克蘭及俄羅斯佔全球小麥貿易逾25%，亦佔葵花油出口約80%，烏克蘭局勢或會導致兩大買家中國及印度的供應中斷，而中印目前的通脹已相當高。

Zelenko指，這種位於歐洲的戰爭，在全球每個角落都感受得到，烏克蘭是亞洲以至全球的食物必需品主要出口國之一，亞洲亦感受得到石油及天然氣價格上漲。

她續稱，俄羅斯及烏克蘭佔全球玉米及大麥出貨量約五分一，在成本已升至十年高的情況下，穀物供應鏈中斷或會推高全球食品價格。「若農田被破壞或移平，烏克蘭自然不能出口食品，這必定會構成影響。」

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