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【俄烏局勢】波音停向俄航空公司供應零件和技術支援

環球政經 19:12 2022/03/02

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俄羅斯入侵烏克蘭後引多國制裁，航空業也加入當中，美國飛機製造商波音公司（美：BA）周二（1日）宣佈，將暫停對俄羅斯航空公司提供零件、維修及技術支援。

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

波音公司的發言人表示，由於衝突持續，公司團隊專注於確保該地區的團隊成員安全。波音公司在前一天宣布，已暫停其在莫斯科的培訓園區的運營，並暫時關閉其在基輔的辦公室。

俄國航空業受制裁嚴重影響，美國同日表示將效仿歐盟和加拿大，禁止俄羅斯從其領空飛行。根據FlightAware數據顯示，近幾天，俄羅斯航空公司被迫取消了四分之一的航班，其中大部分是前往受歐盟領空禁令影響的目的地。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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經濟 制裁 波音 航空業 俄羅斯航空 烏克蘭 基輔 航空 歐盟 莫斯科

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