【烏克蘭】微軟：可識別俄羅斯惡意軟件FoxBlade　能3小時內為烏克蘭政府更新防禦系統

▲ 微軟正與美國政府機構合作，向其他歐洲國家分發FoxBlade的修復程式，以限制或防止其潛在傳播。（法新社）

俄烏戰線已從地上擴展至網絡世界，兩國政府都就網絡攻擊進行各種防衛部署。日前微軟（Microsoft）表示，擁有足夠能力識別新型的俄羅斯黑客軟件FoxBlade，並指能夠在發現它後的3小時內，向烏克蘭政府提供緩解策略以及更新其網絡防禦系統。

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微軟近年一直提高Windows PC的基本安全功能，包括在2019年推出的「安全核心PC」（secured-core PC）計劃，旨在防範韌體級攻擊，包括被認為是俄羅斯黑客製造的NotPetya惡意軟件。

為防範來自俄羅斯的網絡攻擊，微軟副主席Brad Smith日前發表文章，詳細介紹了微軟如何應對俄羅斯入侵烏克蘭的情況，包括提到微軟可識別新的惡意軟件FoxBlade，並能夠在發現它後的3小時內，向烏克蘭政府提供相應的網絡防衛支援策略。

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據《紐約時報》報道，微軟正與美國政府機構合作，向其他歐洲國家分發FoxBlade的修復程式，以限制或防止其潛在傳播。微軟安全部副總裁Tom Burt表示，該企正以史無前例的速度推進有關FoxBlade的緩解工作。

從Windows Store 刪除俄媒RT App

除了對惡意軟件進行檢測和緩解工作外，微軟還在打擊虛假訊息的網絡傳播，包括將Russia Today（RT）及Sputnik在內的俄羅斯國營媒體內容，從MSN.com和其他微軟支援服務（如Windows 11的Widgets菜單）中刪除，RT的App亦同樣已從Windows Store中刪除。

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責任編輯：陳卓賢