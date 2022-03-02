  • 20°C
香港時間 : 2022302日 (三) 18:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭】微軟：可識別俄羅斯惡意軟件FoxBlade　能3小時內為烏克蘭政府更新防禦系統

科技 18:10 2022/03/02

分享：

微軟正與美國政府機構合作，向其他歐洲國家分發FoxBlade的修復程式，以限制或防止其潛在傳播。（法新社）

俄烏戰線已從地上擴展至網絡世界，兩國政府都就網絡攻擊進行各種防衛部署。日前微軟（Microsoft）表示，擁有足夠能力識別新型的俄羅斯黑客軟件FoxBlade，並指能夠在發現它後的3小時內，向烏克蘭政府提供緩解策略以及更新其網絡防禦系統。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯間諜衛星已失聯！　黑客組織「匿名者」：成功癱瘓俄羅斯國家航天公司

微軟近年一直提高Windows PC的基本安全功能，包括在2019年推出的「安全核心PC」（secured-core PC）計劃，旨在防範韌體級攻擊，包括被認為是俄羅斯黑客製造的NotPetya惡意軟件。

為防範來自俄羅斯的網絡攻擊，微軟副主席Brad Smith日前發表文章，詳細介紹了微軟如何應對俄羅斯入侵烏克蘭的情況，包括提到微軟可識別新的惡意軟件FoxBlade，並能夠在發現它後的3小時內，向烏克蘭政府提供相應的網絡防衛支援策略。

【烏克蘭】烏克蘭政府開Telegram頻道　成立志願者IT軍團對抗俄羅斯

據《紐約時報》報道，微軟正與美國政府機構合作，向其他歐洲國家分發FoxBlade的修復程式，以限制或防止其潛在傳播。微軟安全部副總裁Tom Burt表示，該企正以史無前例的速度推進有關FoxBlade的緩解工作。

從Windows Store     刪除俄媒RT App

除了對惡意軟件進行檢測和緩解工作外，微軟還在打擊虛假訊息的網絡傳播，包括將Russia Today（RT）及Sputnik在內的俄羅斯國營媒體內容，從MSN.com和其他微軟支援服務（如Windows 11的Widgets菜單）中刪除，RT的App亦同樣已從Windows Store中刪除。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡安全】花旗銀行用戶被黑客鎖定　或遭釣魚郵件攻擊
2022/02/26
【網絡安全】花旗銀行用戶被黑客鎖定　或遭釣魚郵件攻擊
【NFT】OpenSea受黑客攻擊　交易量下降37%
2022/02/26
【NFT】OpenSea受黑客攻擊　交易量下降37%
【烏克蘭】烏克蘭政府發起加密貨幣眾籌　Twitter緊急呼籲捐贈比特幣+以太幣
2022/02/28
【烏克蘭】烏克蘭政府發起加密貨幣眾籌　Twitter緊急呼籲捐贈比特幣+以太幣
【烏克蘭】「一星負評」抵制俄羅斯　網民利用Google Maps支持烏克蘭
2022/03/01
【烏克蘭】「一星負評」抵制俄羅斯　網民利用Google Maps支持烏克蘭

你可能感興趣

【網絡安全】花旗銀行用戶被黑客鎖定　或遭釣魚郵件攻擊
15:25 2022/02/26
【網絡安全】花旗銀行用戶被黑客鎖定　或遭釣魚郵件攻擊
【NFT】OpenSea受黑客攻擊　交易量下降37%
18:30 2022/02/26
【NFT】OpenSea受黑客攻擊　交易量下降37%
【烏克蘭】烏克蘭政府發起加密貨幣眾籌　Twitter緊急呼籲捐贈比特幣+以太幣
11:00 2022/02/28
【烏克蘭】烏克蘭政府發起加密貨幣眾籌　Twitter緊急呼籲捐贈比特幣+以太幣
黑客 歐洲 烏克蘭 Microsoft 俄羅斯 美國 軟件

下一篇文章

【無線充電】Chromebook 手寫筆新標準　USI 2.0兼容NFC無線充電
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭】烏克蘭民眾藉科技自救　加密通訊程式下載量激增
【烏克蘭】烏克蘭民眾藉科技自救　加密通訊程式下載量激增
【電話卡實名制】新SIM卡今起實名登記　一文看清注意事項
【電話卡實名制】新SIM卡今起實名登記　一文看清注意事項
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
【烏克蘭戰爭】俄羅斯間諜衛星已失聯！　黑客組織「匿名者」：成功癱瘓俄羅斯國家航天公司
【烏克蘭戰爭】俄羅斯間諜衛星已失聯！　黑客組織「匿名者」：成功癱瘓俄羅斯國家航天公司
【烏克蘭】「一星負評」抵制俄羅斯　網民利用Google Maps支持烏克蘭
【烏克蘭】「一星負評」抵制俄羅斯　網民利用Google Maps支持烏克蘭
【烏克蘭】Tim Cook終跟隊抵制俄國　俄羅斯無iPhone賣？
【烏克蘭】Tim Cook終跟隊抵制俄國　俄羅斯無iPhone賣？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款