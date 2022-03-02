【室內設計】400呎舊屋靠入牆櫃點綴全屋 花29萬變無印風安樂蝸

麗晶花園為九龍灣老牌屋苑，單位間隔四正，能讓設計師用盡空間發揮設計。單位雖舊，亦沒有太複雜的設計，但只要在客廳放置入牆櫃，就能頓時點綴空間，溫暖的木色完美融入單位的無印風格，全屋用色按各屋主喜好以左右劃分，讓人在各自的空間放鬆，其中更滲透出溫暖平靜的質感。

今次介紹位於九龍灣麗晶花園，實用面積為407呎，兩房一廳一廁加開放式廚房。雖然單位樓齡已有37年，設計師卻能將時尚的現代簡約風展現於裝修之中。單位整體呈現簡約自然的設計，業主鍾情於無印風的靜謐純粹，於是裝潢風格就此定調，全屋色調雖然僅運用簡單的淺啡、白、灰三色，但業主別具心思，將全屋用色以左右劃分，左邊一概為冷色調；右邊一概為暖色調，全屋花費約29萬元裝修。

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甫入屋內，即見客飯廳有明確的顏色分佈，左邊的開放式廚房及客廳以灰白色為主；右邊的飯廳位置以淺啡原木色為主，配上原木傢俬襯托，飯廳的木色入牆櫃兼特色牆成全屋焦點，在客飯廳設置入牆櫃能修飾牆身，整體觀感錯落有致，別具層次。設計師更在中央設置嵌入式層櫃設計，用以擺放裝飾品、香氛及蠟燭，營造出舒適的環境，可讓屋主可以在香氣環繞的客廳安靜地休息，設計師又在中央的層櫃安裝了燈槽，令客飯廳更明亮。

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家中多個人一起居住，充足的儲物空間是必需的。此櫃按照屋主要求的呎吋量身訂製，設計師將入牆櫃分割成高低及大小不同的儲物櫃，不但可以用於擺放不同大小的物品，有助整理空間，是家居收納雜物的好幫手，巧妙地將原本平平無奇的儲物櫃，透過北歐風淺原木色線條和顏色，而且其線條層次感豐富，變成成為客飯廳簡約時尚的特色牆。

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這一列入牆櫃後方的木門及木牆，一貫入牆櫃的淺木顏色，令空間感大增，設計師特別將走廊右邊的的廁所門和房門設計成暗門，這樣可以把客飯廳與房間的空間連繫在一起，使整體感覺更為連貫，同時亦讓人感到更為寬敞。

單位「⼤執」後，間隔上沒有⼤改動，最大的變化是拆除廚房牆，改為開放式，增加客廳整體的空間，並清拆廚房舊有吊櫃廚櫃，重新造假天花及淺灰色廚房吊櫃，吊櫃與枱面石運用同樣的石灰色，有放大視覺空間的效果，但不會過份刺眼，充滿現代感。吊櫃與地櫃都做了暗抽的設計，視覺上看不見任何拉手，感覺更簡約優雅，更不必擔心走動時會撞到拉手而受傷。全隱蔽式的收納，可以減低廚具、餐具、電器和食材被油煙沾污，光面的廚櫃櫃門，容易打理，用抹布清潔便可。

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在房間方面，業主的主意別具心思，兩間房間各有特色，色調亦是按照客飯廳左邊的灰色和右邊的木色分別設計，左邊的客房以灰白色為望主；右邊的主人房則以原木暖色調為主。客房方面，設計師按照屋主要求安裝了一張書枱，方便工作，最特別的是旁邊的一大道長虹玻璃門，豎條紋壓花的長虹玻璃，透光而不透視，能增加室內採光，同時既保障私隱又美觀。

主人房方面，木色的環境能給人放鬆無壓力的氛圍，房間內大多的家具都是原木色，屋主在窗台保留位置，並設置一個原木書櫃，上面放了各式各樣的盆栽及乾花，在床的一旁，屋主擺放了一張有異國色彩的原木小茶几點綴。

具體費用： 清拆費用：22,600元 水電費用：47,350元 泥水費用：106,175元 木工費用：74,170元 油漆費用：29,838元 其他雜項費用：10,340元 全工程合計：290,473元

圖片由好師傅CoDeco提供延伸閱讀：

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責任編輯：龍紀瑩