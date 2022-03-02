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【二手樓價】家人支持添信心　睇樓3日即扑鎚買上水中心　成交價險守500萬

股樓投資 18:06 2022/03/02

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財案放寬按保門檻後，買家對後市信心有所增強，二手交投氣氛略見好轉。美聯物業理葉劍威表示，有分支家庭客經入市上水中心，為本月首宗二手成交，以500萬元承接低層2房單位自住。

成交單位為上水中心1座低層G室，實用面積約342平方呎，2房間隔，享開揚景觀。葉劍威稱，原業主叫價510萬元放盤，因價格相宜，而且屋苑鄰近港鐵站及商場，吸引區外分支家庭興趣。代理指，客人睇樓僅3日，終在家人支持下，決定承接自住。雙方議價下以500萬元成交，折合實用呎價約14,620元。

資料顯示，原業主於1996年4月以約166萬元購入上址，轉手帳面獲利約334萬元，期內物業升值逾2倍。

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撰文 : 謝昕蕎

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