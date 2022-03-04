【內房銷售】融創上月銷售額跌32.8%、雅居樂跌逾五成　一文看清內房股2月銷售表現（不斷更新）

▲ 一文看清2月內房股銷售表現

內房2月銷售繼續疲弱，券商富瑞發表報告指，克而瑞數據顯示，富瑞追蹤的34間房企2月銷售按年跌44%，主因高基數，該行相信，放寬措施及平均售價穩定下將刺激購房需求，料3月起銷售量會開始回復，按年跌幅將收窄。本文以一文形式綜合各大內房的銷售數據，以下貨幣單位為人民幣。

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融創中國 （01918） 2月份合同銷售金額約223.6億元，按年下跌32.8%；合同銷售面積約165.4萬平方米，按年下跌24.3%；合同銷售均價為每平方米13520元。

雅居樂 （03383） 2月份預售金額合計67.2億元，按年下跌56.6%；對應建築面積為50.6萬平方米，按年下降38.5%；平均價為每平方米13294元。

中國海外發展 （00688） 2月份合約物業銷售面積為108.39億元，按年下跌54%；已售樓面迷你為58.55萬平方米按年跌48%。

中國海外宏洋 （00081） 2月份實現合約銷售面積22.34億元，按年下跌28.2%；合約銷售面積23.36萬平方米，按年下跌8.1%。

富力地產 （02777） 2月份總銷售收入為45.1億元，按年下跌50.2%；銷售面積達43.37萬平方米，按年下跌40.4%。

陽光100中國 （02608） 2月份未經審核合同銷售額約1900萬元，按年下跌89.5%；對應合同銷售面積為4440平方米，按年下跌74.3%。當中，小股操盤項目銷售額為1500萬元。

景瑞控股 （01862） 2月份合約簽約銷售額為5.81億元，按年下跌45%；合同銷售面積約38060平方米，按年下跌40.9%；合同銷售均價約每平方米15265元。

大唐集團 （02117） 2月份合約銷售金額為21.4億元，銷售面積約20.89萬平方米，平均銷售價格為每平方米10258元。

美的置業 （03990） 今年首兩個月的合同銷售金額為142.2億元，按年下跌38.7%；相應的已售建築面積為122.9萬平方米，按年下跌41.6%。

上坤地產 （06900） 今年首兩個月累積合約銷售金額為21.2億元，按年下跌50.8%；合約銷售面積約18.2萬平方米，按年下跌53.4%；平均銷售價為每平方米11656元。

中國金茂 （00817） 2月份合共取得簽約銷售金額70億元，按年下跌65.3%；簽約銷售建築面積達37.67萬平方米，按年下跌67%。

旭輝 （00884） 2月合同銷售金額約83億元人民幣，按年跌42.7%，合同銷售面積約57.6萬平方米。合同銷售均價約每平方米14,600元人民幣。首兩個月金額約167.4億元人民幣，合同銷售面積約112.6萬平方米，合同銷售均價約每平方米15,900元人民幣。

融信中國 （03301） 2月份總合約銷售額約83.29億元，按年下跌30%；合約建築面積約為41.94萬平方米，按年下跌近29%；平均合約售價為每平方米19860元。首兩個月合約銷售額為148.35億元，累計合約建築面積為74.07萬平方米。

萬科企業 （02202） 2月份實現合同銷售金額293.7億元，按年下跌35%，2月合同銷售面積185.2萬平方米，對比去年同期為276.2萬平方米。

德信中國 （02019） 2月份實現合約銷售金額24.8億元，按年減少38%，2月份實現合約銷售面積17萬平方米，去年同期為16.8萬平方米。

碧桂園 （02007） 2月實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約327.6億元，按年跌29.6%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約448萬平方米。

新城發展 （01030） 2月實現合約銷售金額約112.31億元，按年跌9.8%，合約銷售面積約118.48萬平方米，首兩個月累計合同銷售金額約190.94億元，按年跌34.4%，累計銷售面積約198.19萬平方米。出租物業方面，2月份租金收入約7.39億元，商業運營收入約7.92億元。

金地商置 （00535） 2月的合約銷售總額約43.28億元，按年升55.3%，而期內合約銷售總面積約18.73萬平方米，銷售均價為每平方米約23,100元。首兩個月累計合約銷售總額約100.23億元，按年升37.8%， 累計銷售總面積約41.49萬平方米。

當代置業 （01107） 2月合約銷售額約4億元，按年跌87.5%，其中物業合約銷售額約3.8億元，車位合約銷售額約人民幣2313萬元，物業合約銷售面積約4.6萬平方米，銷售均價每平方米約8,301元。首兩個月合約銷售額約10.93億元，按年跌80.6%，其中物業合約銷售額約9.1億元，車位合約銷售額約1.8億元，物業合約銷售面積約11.3萬平方米，銷售均價每平方米約8,049元。

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