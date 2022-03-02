【逆市求職】亞洲最大型網上招聘博覽 90間跨國及本地企業參與

第五波疫情重創本地經濟，一眾打工仔深感求職艱難。有網上招聘平台將於本月舉辦一連三日的網上招聘博覽，其規模號稱亞洲最大，參與企業來自6個國家及地區，牽涉超過90間跨國及本地企業。同場更會舉辦數碼科技趨勢講座，協助助求職者發掘職涯新出路。

【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

超過90間本地大型企業及創科公司，獲網上招聘平台JobsDB的母公司SEEK Asia邀請，於3月9日至11日一連三日夥拍Tech in Asia舉辦亞洲最大型網上招聘博覽「Asia’s Biggest Virtual Career Fair」，進行即時線上招聘，參與企業包括雀巢香港、HKTVmall、戶戶送、順豐速運及香港賽馬會等。職缺方面除數碼科技相關工種外， 亦同時涵蓋會計、市場營銷等不同前線及後勤工種，求職者亦可通過即時線上互動平台，透過手機流動裝置與僱主招聘代表交流，進行即時對話和線上面試。

招聘博覽舉行期間，亦會同步舉辦一系列線上講座及數碼技能專業課堂，以分享數碼科技的最新動向及未來趨勢。講者來自科技獨角獸企業、初創公司和大型企業，當中包括了香港寬頻持股管理人及數碼轉型總裁許先耀、薯片叔叔共創社創辦人曾俊華、區塊鏈遊戲企業Animoca Brands戰略合作總監周僖敏，以及大型娛樂網購平台香港科技探索有限公司（HKTV）集團人才招聘及學習發展主管李超麟等。

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線上講座內容涵蓋雲端系統、人工智能、元宇宙、NFT、電商、數碼轉型及個人技能提升等多個領域；至於每日一場的數碼技能「Masterclass」，將會向參加者教授專業知識，如使用者介面/使用者經驗（UIUX）、區塊鏈及大數據的應用等。

各行各業人士均可參加是次招聘博覽，求職者只需成功網上登記，即可獲贈由FevaWorks提供的一個月免費試堂（價值299港元）；假如參加者於是次招聘博覽成功申請工作，更有機會免費獲得單對單面試準備諮詢（價值4,000港元），由資深職涯顧問解答打工仔對職涯規劃、面試準備、行業動態等大小疑問。

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責任編輯：嚴浩文