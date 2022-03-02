【第五波疫情】中大港大研究︰吸煙增兩成風險患新冠肺炎 重症風險增48%

本港第五波疫情持續，香港中文大學醫學院及香港大學醫學院公共衛生學院進行研究，發現有長期吸煙習慣會增加患上新型肺炎的風險19%，而出現重症的風險更會增加48%。

研究團隊表示，社會大眾雖然已知吸煙能導致健康欠佳，而有關研究進一步證明戒煙對減低罹患新型肺炎的重要性。

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研究團隊透過孟德爾隨機化方法，透過分析「終生吸煙指數」，即分析吸煙行為紀錄，例如分量、時數及何時開始吸煙等，發現指數愈高，即吸煙行為愈嚴重，患上新型肺炎的風險便會增加19%，而出現重症的風險更會增加48%。

參與研究的港大醫學院公共衞生學院流行病和生物統計學助理教授歐陽兆倫指，未來或可強調患上新型肺炎是另一種吸煙的壞處，這或許有助吸引吸煙人士戒煙，或降低非吸煙者開始吸煙的意欲。中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安則指，吸煙人士有很大風險感染新冠病毒，並引發重症， 因此讓他們盡快接種新冠疫苗是非常重要的。

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責任編輯：龍紀瑩